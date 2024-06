Rawbank signe un accord de financement commercial de 100 millions de dollars avec Afreximbank

Rawbank, banque de référence en République Démocratique du Congo (RDC), annonce la signature à Nassau, aux Bahamas, d’un accord pour une facilité de financement commercial de 100 millions de dollars avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Cet accord vise à aider Rawbank à accroître les flux commerciaux à destination et en provenance de la RDC.

Cette facilité, la plus importante jamais accordée par Afreximbank à une banque commerciale en RDC, devrait également contribuer à réduire la pression sur la balance des paiements du pays en utilisant l'instrument de financement du commerce offert par le programme de Facilité de financement du commerce d'Afreximbank (AFTRAF). Elle créera également des opportunités commerciales pour Rawbank et ses clients tout en soutenant le développement économique de la RDC.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature organisée dans le cadre des Assemblées annuelles d'Afreximbank (AAM2024), Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif, Global Trade Bank, Afreximbank, a souligné la contribution de la facilité au soutien du développement économique de la RDC. "Nous sommes très heureux de déployer cette importante installation en RDC pour soutenir un partenaire aussi stratégique que Rawbank", a déclaré M. Elmaayergi. "Notre partenariat avec Rawbank sera encore renforcé pour soutenir le développement économique en RDC. Nos synergies ne peuvent que contribuer à construire l'Afrique que nous voulons en libérant tout le potentiel du commerce intra-africain et mondial au profit de nos populations."

Il a indiqué que l'AFTRAF était structurée de manière à fournir des services de confirmation commerciale, des garanties de confirmation commerciale et des engagements de remboursement irrévocables aux clients, ajoutant qu'elle était conçue pour contrer la tendance récurrente à la réduction ou au retrait des lignes commerciales accordées aux banques africaines par les banques internationales à la suite du processus d'atténuation des risques.

Didier Tilman, vice-président du développement des affaires, Rawbank, a commenté la cérémonie de signature de l'accord : "Aujourd'hui marque une étape importante pour Rawbank et pour la République démocratique du Congo. Cet accord avec Afreximbank représente non seulement une injection substantielle de capital dans nos capacités de financement du commerce, mais aussi un témoignage de la confiance accordée à Rawbank en tant qu'acteur clé dans la stimulation de la croissance économique et la facilitation du commerce dans la région."

AAM2024, qui est combiné avec le troisième Forum sur le commerce et l'investissement en Afrique et dans les Caraïbes (ACTIF2024), s'est achevé le 15 juin.

À PROPOS D’AFREXIMBANK

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine chargée de financer et de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Depuis 30 ans, la Banque déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui soutiennent la transformation de la structure du commerce africain, en accélérant l'industrialisation et le commerce intra-régional, stimulant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervent défenseur de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA), Afreximbank a lancé un Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme plateforme de paiement et de règlement pour soutenir la mise en œuvre de l'AfCFTA. En collaboration avec le secrétariat de l'AfCFTA et l'UA, la Banque met en place un fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars pour soutenir les pays qui participent effectivement à l'AfCFTA. À la fin du mois de décembre 2023, le total des actifs et des garanties d'Afreximbank s'élevait à plus de 37,3 milliards de dollars US, et ses fonds d'actionnaires s'élevaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée par GCR (échelle internationale) (A), Moody's (Baa1), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-) et Fitch (BBB). Afreximbank est devenue un groupe composé de la Banque, de sa filiale de fonds d'impact appelée Fund for Export Development Africa (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure (ensemble, "le Groupe"). Le siège de la Banque se trouve au Caire, en Égypte.

www.afreximbank.com

À PROPOS DE RAWBANK

Depuis 20 ans, Rawbank accompagne le développement de l’économie congolaise. Elle offre les produits et services les plus modernes à ses 500 000+ clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de 100 points de vente dans 19 provinces du pays, notamment le Grand Katanga, le Grand Kasaï, les deux Kivus, l’Equateur et le Kongo Central. A ce vaste réseau d’agences s’ajoutent un bureau de représentation à Bruxelles et 300 distributeurs automatiques de billets. Forte de plus de 1 800 collaborateurs, Rawbank détient plus de 30% de parts de marché. Solidité, rentabilité et pérennité sont les priorités de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance. Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 et 2024 de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale, une note Moody’s CAA 1, des certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.