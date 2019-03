Maroc: HEC Paris participe à la 29ème édition du Rallye des Gazelles

communiqué de presse

Paris, le 15 mars 2019 - HEC Paris participe pour la cinquième année consécutive au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI et celui de l’UNESCO.

Cette 29ème édition se tiendra du 29 au 31 mars 2019, avec un départ de Nice (France) et une arrivée à Essaouira (Maroc).

Pour cette nouvelle édition, HEC Paris bénéficie du soutien de VOLKSWAGEN Group France, membre de la Fondation HEC depuis juin 2018. Ce partenariat s’appuie sur un engagement commun autour de la diversité, pour poursuivre et encourager l’égalité homme femme dans le monde économique.

HEC Paris sera représentée par un équipage de deux femmes mené par Elvire Boinet-Bondo (HEC Alumni, EMBA 2006) et Tania Moumiloff (Responsable de programme à HEC Paris).

À travers cette expérience hors du commun, ces femmes porteront les valeurs de l’Ecole incarnées dans le dépassement de soi, l’engagement solidaire, la loyauté et l’entraide. En soutenant activement cette compétition sportive, HEC Paris encourage davantage de femmes à l’audace, au courage, et à « apprendre à oser », devise depuis toujours soutenue par la communauté HEC.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100 % féminin au monde et ce depuis 1990. Chaque année il rassemble des femmes de 18 à 71 ans, de nationalités différentes pour une traversée du désert marocain.

Les liens entre le pays du Maghreb et HEC Paris ont toujours été très forts. Le Maroc est le premier pays africain abritant la plus importante communauté d’alumni de l’Ecole, sous la présidence de Jaafar Mrhardy, et dans lequel de prestigieux partenariats académiques ont été signés.

«Nous envisageons un monde dans lequel les hommes et les femmes sont égaux en terme de représentation, d’impact et d’influence et nous favorisons une communauté qui encourage la diversité. Notre objectif est de poursuivre la promotion de cette diversité sur le campus mais aussi dans le monde des entreprises et les organisations en formant la prochaine génération de dirigeants, hommes et femmes, à défier les concepts sociaux liés aux rôles de genre», déclare Inge Kerkloh-Devif, Directrice Exécutive Global Business Development d’HEC Paris Executive Education.

Elvire Boinet-Bondo, diplômée EMBA 2006 souligne : «Prendre part au rallye des gazelles est une façon de m’engager en tant que bénévole au sein de la communauté des HEC Alumni afin de contribuer à la faire vivre. Au-delà du challenge que représente ce rallye, cela me donne la possibilité d'action caritative pour la Fondation Hôpital Foch et Cœur de Gazelles. »

«Je viens de fêter mes 50 ans et je voulais relever un nouveau défi. Cette compétition est pour moi le meilleur moyen de tester mes limites, le tout pour une bonne cause. Les femmes doivent arrêter de se fixer des limites, nous sommes capables de tout et il est temps que nous n’en doutions plus ! » affirme Tania Mouliloff, membre de l’équipage d’HEC Paris.

Dans la continuité du partenariat avec le Rallye des Gazelles, HEC Paris Executive Education propose une Masterclass exclusive pour les participantes au Rallye, qui portera sur les outils destinés aux femmes pour mieux exercer leur leadership, dans le cadre du programme ‘Leadership au Féminin’ délivré par HEC Paris.

À propos d'HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management HEC Paris offre une gamme complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour les cadres et dirigeants.

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, 4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

