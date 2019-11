Afrique: Le Groupe CFAO et Steinhoff finalisent l'acquisition de Unitrans Motors Group et choisissent avec Unitrans la société Kapela Holdings comme partenaire dans le cadre du dispositif Broad-Based Black Economic Empowerment (BBBEE)

Huit mois après l’ouverture de négociations exclusives pour l’acquisition de 74,9% du capital de Unitrans Motors Group, les groupes CFAO et Steinhoff annoncent ce jour la finalisation financière de cette transaction.

Kapela Holdings, groupe d’investissement sud-africain répondant aux critères du dispositif BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment), a signé un accord d'achat d'actions avec Steinhoff pour l'acquisition de la participation restante (25,1%) dans le capital d'Unitrans. La clôture de cette deuxième transaction est attendue dans les prochaines semaines.

Dans une déclaration commune publiée ce jour, Richard BIELLE, président-directeur général de CFAO, et Brynn STEPHENSON, président-directeur général d'Unitrans, expliquent : « Il est temps pour Unitrans Motors Group d'entrer dans une nouvelle phase de son développement, renforçant ainsi sa position stratégique dans le secteur de la distribution automobile. Nous pensons avoir de nombreuses opportunités mutuelles pour nos deux groupes et nous sommes impatients d'engager cette nouvelle période passionnante pour nos équipes. ».

Louis du PREEZ, PDG de Steinhoff, ajoute : « Unitrans présente des caractéristiques commerciales très différentes de celles du reste de notre portefeuille de distribution. Cette transaction a également été l’occasion pour Steinhoff de faciliter la mise en œuvre de la réglementation BBBEE, qui est un objectif stratégique du conseil d’administration. La clôture de la transaction est une nouvelle étape réussie dans la poursuite de la simplification du portefeuille du Groupe et du désendettement de notre bilan. Nous sommes ravis que la transaction soit finalisée et souhaitons à CFAO, à l'équipe de direction d'Unitrans et à Kapela un plein succès. "

Unitrans Motors Group exploite l'un des plus importants réseaux de concessions automobiles en Afrique du Sud, avec 99 points de ventes représentant différents constructeurs automobiles. Le Groupe, qui exerce également des activités dans le domaine des assurances et de la location de voitures, emploie plus de 6 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d’euros. La marque Unitrans sera prochainement remplacée par CFAO Motors.

À propos de CFAO : CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes. Au 31 mars 2019, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros.CFAO emploie aujourd’hui 400 personnes en Afrique du Sud et exerce principalement des activités de services d’approvisionnement et de logistique pour le secteur automobile local.

CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

À propos d'Unitrans Motors Group : Unitrans Motors Group distribue la majorité des grandes marques de véhicules à travers son vaste réseau de concessionnaires automobiles en Afrique du Sud et dispose d’une large gamme de produits et services associés.

Le Groupe exerce également des activités d'assurance et de location de voitures.

Unitrans emploie plus de 6 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1 500 millions d'euros.

Pour en savoir plus :www.um.co.za

À propos de Steinhoff : Steinhoff International Holdings N.V. est une société holding qui gère un portefeuille d’activités de commerce avec plus de 40 marques et 30 pays à travers le monde. Les entreprises du groupe Steinhoff contribuent à la vie de leurs clients en proposant des produits de la vie quotidienne à des prix raisonnables. Basée à Cape Town en Afrique du Sud, la société holding est enregistrée aux Pays-Bas et cotée aux bourses de Francfort et de Johannesburg.

Pour en savoir plus : http://www.steinhoffinternational.com/

À propos de Kapela Holdings : Kapela Holdings est une société d’investissement, créée il y a 13 ans et qui répond au dispositif de Broad-Based Black Economic Empowerment (BBBEE) . Elle est composée de professionnels qui investissent dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement des filiales de multinationales en Afrique du Sud. Kapela compte actuellement 12 investissements, dont TTAF, une filiale de CFAO. Tous leurs investissements concernent des entreprises multinationales, certaines sont des filiales de sociétés du « Fortune 500 » telles que BP SA, NEC et Marsh.

Pour en savoir plus : http://kapelainvestments.co.za/

