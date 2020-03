Afrique: COVID-19 - Face à la crise, Huawei s'engage en Afrique avec trois solutions concrètes

Huawei s’engage depuis maintenant deux décennies aux côtés des autorités et des populations du continent africain, en respectant toujours le même principe : « en Afrique, pour l’Afrique ». Face à la crise mondiale liée à la pandémie du COVID-19, Huawei offre trois solutions pragmatiques pour être aux côtés des africains et de leurs gouvernements dans ce contexte exceptionnel.

Face à l’avancée inquiétante de l'épidémie en Afrique, où le nombre de malades et de pays touchés ne cessent d’augmenter, Huawei s’engage pour lutter contre l’épidémie de manière scientifique et pragmatique, aux côtés des gouvernements, des agences sanitaires, des entreprises et des individus. La lutte contre la pandémie doit passer par trois actions fortes qu’a répertorié l’entreprise : la détection des cas touchés par l’épidémie, un soutien accru aux personnels médicaux, et la poursuite d’une activité économique en période de quarantaine et de confinement.

Grâce à son expertise avérée dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), Huawei propose trois palettes d’outils dont l’efficacité a déjà été prouvée pour faire face à ces défis : maintenir l’activité économique et la formation tout en protégeant les populations.

Pour détecter le plus grand nombre de cas touchés par la pandémie du COVID-19, Huawei propose d’offrir aux gouvernements des pays africains qu’il couvre un « système d’identification et de contrôle de température » efficace, basée sur les TIC, qui peut être disposé dans les aéroports, les ports et à l’entrée de bâtiments ciblés.

Une fois les cas avérés détectés, pour soigner les malades à temps et venir en soutien du personnel médical et des autorités sanitaires déjà éprouvées par la vitesse de propagation du virus, Huawei fournit à titre gracieux une couverture WIFI haut débit partout sur le continent africain. Cela doit permettre de favoriser la téléconsultation, de protéger les professionnels médicaux des risques d’infection et d’assurer au maximum la sûreté des ressources médicales.

Toujours en soutien du secteur médical, Huawei a déjà commencé à accompagner de nombreux pays sur le continent africain, comme la Tunisie, la République démocratique du Congo et le Cameroun. En Tunisie, Huawei s’engage au côté du gouvernement en permettant la modernisation de ses équipements et en formant des femmes aux métiers des TIC. En RDC et au Cameroun, Huawei a fait don de fournitures, tels que des masques, gants de protection et désinfectant pour les mains.

Enfin, parce que l’impact économique de cette crise pourrait avoir des conséquences dramatiques, il est urgent de développer de nouveaux modes de travail pour soutenir la dynamique de croissance exceptionnelle du continent africain. Huawei a décidé d’offrir dans l’ensemble du monde un « système de vidéoconférence et de télétravail » sûr et fiable pour soutenir l’activité économique et les échanges professionnels, et aider les gouvernements et agences médicales à lutter contre cette épidémie à distance, pour l’endiguer le plus rapidement possible.

