Intelligence artificielle, défense et espace - À Abidjan, le SIADE 2025 dévoile ses ambitions pour l'Afrique

La Côte d'Ivoire accueillera, les 20 et 21 février 2025, la première édition du Salon International de l’Intelligence Artificielle, de la Défense et de l’Espace (SIADE) au nouveau Parc des Expositions d’Abidjan. Organisé par la société SaH Analytics en collaboration avec l'ARTCI, le VITIB, et l'ONECI, sous le haut parrainage de Monsieur Téné Birahima OUATTARA, Ministre d’État, Ministre de la Défense de Côte d’Ivoire, cet événement d’envergure internationale vise à renforcer les capacités des acteurs africains dans les domaines stratégiques de la sécurité, de la défense, de l’espace et de l’intelligence artificielle (IA).

Dans un contexte de transformations géopolitique, économique et technologique rapide, le SIADE 2025 se positionne comme un rendez-vous majeur pour renforcer les capacités des pays africains, relever les défis actuels et saisir les opportunités émergentes, tout en renforçant les collaborations entre les acteurs publics et privés.

Placée également sous les parrainages de Monsieur Ibrahim Kalil KONATÉ, Ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation de Côte d’Ivoire, du Dr. Eugène AKA AOUÉLÉ, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), et de Monsieur Faman TOURÉ, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-CI), cette première édition du SIADE reflète l’ambition de la Côte d'Ivoire, - qui finalise actuellement ses stratégies nationales d’intelligence artificielle et de gouvernance des données -, de confirmer son rôle de leader économique en Afrique de l’Ouest francophone et de pôle d'innovation technologique, tout en accélérant ses avancées dans les secteurs de l’IA, de la défense et du spatial.

Monsieur Yaya SYLLA, Président-Directeur Général de SaH Analytics, a affirmé : « Le SIADE 2025 est le reflet d’une ambition africaine forte dans les secteurs clés de la défense, de l’espace et de l’intelligence artificielle, cruciaux pour notre développement. Notre approche s'appuie sur une structuration claire visant à nous positionner comme un acteur clé, tout en identifiant les entreprises les mieux adaptées aux besoins des populations. L’objectif est d’explorer comment les nouvelles technologies transforment, impactent et améliorent concrètement le quotidien de chacun ».

Des thématiques stratégiques pour l’avenir de la Côte d’Ivoire et du continent africain

Bien que son existence remonte à une cinquantaine d'années, l’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme une technologie incontournable sur le continent, transformant profondément l’ensemble des secteurs d’activité. Les projections récentes estiment même qu’elle pourrait contribuer à hauteur de 1 200 milliards de dollars au PIB africain d’ici 2030, soit une hausse de 5,6 %. Dans les domaines de la défense et de la sécurité, son potentiel est tout aussi prometteur, avec des applications visant à accroître la précision, accélérer les opérations et renforcer la sécurité nationale.

Ces avancées technologiques touchent divers secteurs cruciaux, notamment :

La santé : en améliorant l’accès aux soins et aux solutions médicales,

en améliorant l’accès aux soins et aux solutions médicales, La mobilité : en développant des solutions de transport intelligentes,

en développant des solutions de transport intelligentes, L’inclusion financière : en élargissant l’accès aux services bancaires pour tous,

en élargissant l’accès aux services bancaires pour tous, L’agriculture : en renforçant l’innovation dans le domaine des agro-industries et de la transformation,

en renforçant l’innovation dans le domaine des agro-industries et de la transformation, La protection de la biodiversité et de l’environnement : en permettant la préservation de nos ressources naturelles,

en permettant la préservation de nos ressources naturelles, La sécurité territoriale : en garantissant cette condition, indispensable à la stabilité.

Parallèlement, le secteur spatial connaît, lui aussi, une croissance rapide sur le continent africain. Entre 2013 et 2023, le nombre de satellites africains est passé de 200 à 2 600. De plus, selon un rapport de 2023, cette industrie - évaluée à 19,49 milliards USD en 2021 - devrait croître de 16 % pour atteindre 22,64 milliards USD d’ici 2026. Ce dynamisme ouvre la voie à de nouvelles opportunités stratégiques et économiques pour le continent.

Monsieur Téné Birahima OUATTARA, Ministre d’État, Ministre de la Défense et Parrain de l’événement, a conclu : « La défense, l’intelligence artificielle et l’espace représentent des enjeux stratégiques pour l’avenir des nations africaines, et plus particulièrement de la Côte d’Ivoire. Le SIADE 2025 constitue une plateforme exceptionnelle pour stimuler la collaboration, partager les savoir-faire et renforcer notre souveraineté technologique. Je suis honoré d’être le parrain de cet événement qui illustre la détermination de notre pays à jouer un rôle de premier plan dans ces secteurs d’avenir. »

Cette première édition du SIADE mettra en lumière des enjeux clés pour la souveraineté et le développement de l'Afrique, en explorant des thèmes tels que l'application de l'IA dans divers secteurs, la protection et la gouvernance des données, la filière spatiale, la cyberguerre, et bien d'autres.

Enfin, une demi-journée sera consacrée à la jeunesse, levier essentiel pour l’avenir du continent, afin :

D’explorer les secteurs porteurs d’emplois et de découvrir les formations vectrices d’opportunités professionnelles.

De bénéficier d’une sensibilisation spécifique pour leur permettre d’acquérir une culture technologique déterminante pour leur avenir.

Consultez le programme du SIADE 2025 : https://www.siade.ci/program