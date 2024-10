De nouveaux membres intègrent le conseil d'administration d'Axian Financial Services

Trois dirigeants expérimentés du secteur bancaire et financier ont récemment rejoint le Conseil d’administration d’AXIAN Financial Services, renforçant ainsi l’engagement d’AXIAN en faveur de l’innovation, pour permettre à des centaines de millions d’Africains d’accéder aux services financiers dont ils ont besoin pour s’élever et prospérer.

Selma Ribica, Henri Rabarijohn et Tine Wollebekk ont été nommés administrateurs du Conseil d’administration d’AXIAN Financial Services Ltd.

Ces nominations reflètent la vision d’AXIAN pour relever les défis majeurs du continent africain et permettre son développement durable en identifiant, mettant en œuvre et déployant à grande échelle des services financiers pertinents à travers l’Afrique. Grâce à leur experience et leurs qualifications exceptionnelles, les nouveaux administrateurs permettront d’élargir et approfondir les capacités et l’expertise du Conseil d’administration afin de garantir que les objectifs stratégiques et les opérations d’AXIAN continuent d’impulser un changement positif.

« Je suis ravi d’accueillir Selma, Henri et Tine au Conseil d’administration d’AXIAN Financial Services. Leur arrivée reflète notre ambition de croissance et notre volonté d’impulser des solutions innovantes à travers nos opérations sur le continent. Leurs perspectives de haut-niveau et leurs experiences clés dans le domaine permettront à AXIAN de rester à la pointe de l’innovation, de continuer à penser en grand, et de challenger le status quo. » Hassanein Hiridjee, CEO, AXIAN.



Les membres du Conseil d’administration plaident en faveur de services financiers inclusifs et accesibles, coinvaincus qu'un large accès à des services tels que les paiements, l'épargne et les crédits est crucial pour stimuler la croissance économique et l'égalité. A travers ses différents pôles d’activités, AXIAN a demontré le pouvoir de l'inclusion financière sur les marchés émergents grâce à des solutions numériques et à l'innovation technologique.

BIOGRAPHIES

Selma RIBICAest cofondatrice et Managing Partner de First Circle Capital, un fonds de capital-risque spécialisé Fintech en Afrique. Selma travaille dans la Fintech africaine depuis 15ans. Aujourd’hui, elle est reconnue en tant qu’entrepreneure et investisseuse de premier plan dans le secteur, avec un track record d’investissements remarquable. Elle a fondé et vendu Lebara Money, une entreprise Fintech primée à Londres. Selma siège au Conseil d'administration de plusieurs entreprises Fintech de renom et conseille des investisseurs en capital-risque à travers l’Afrique.

Henri RABARIJOHN est l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar et Chairman de BNI Madagascar. Il possède 24 ans d’experience dans le secteur privé et le développement du secteur financier, ayant travaillé pour l’International Finance Corporation (IFC) et en tant que directeur indépendant d’entreprises du secteur privé. Au cours de sa carrière, Henri a soutenu le développement de plusieurs pays émergents avec des solutions financières et des mesures pour dynamiser les PME, et a soutenu le travail des infrastructures financières en faveur d’une finance inclusive.

Tine WOLLEBEKK est l'ancienne PDG d'Avida Finans AB, une nouvelle institution financière visant à réinventer les solutions financières pour les PME. Elle a précédemment occupé le poste de PDG de Norwegian Finance Holding et exercé plusieurs rôles de direction au sein de SEB, se spécialisant dans le financement à la consommation et le corporate banking. Tine a également dirigé les activités Fintech du groupe Telenor en Asie et en Europe, transformant et développant des solutions à succès dans le secteur tels que Easypaisa au Pakistan et Wave Money au Myanmar.

A PROPOS D’AXIAN

AXIAN est présent dans 17 pays d’Afrique et de l’océan Indien, et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec l’ensemble de ses 7 500 collaborateurs audacieux et passionnés, il s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions d’africains. AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com