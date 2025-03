Dubaï a une fois de plus été classée comme la première destination mondiale pour les projets d'investissements directs étrangers (IDE) Greenfield en 2024, pour la quatrième année consécutive. Selon les données du Financial Times, l'émirat a attiré un montant record de 52,3 milliards de dirhams émiratis (14,24 milliards de dollars) en capital IDE estimé, soit une augmentation de 33,2 % par rapport à 2023. Une attractivité renouvelée qui confirme le statut de « hub commercial africain » de l’émirat.

Cette performance impressionnante témoigne de la capacité de Dubaï à offrir des opportunités de croissance inégalées et à créer de la valeur pour les investisseurs mondiaux. En 2024, Dubaï a enregistré 1 117 projets d'IDE Greenfield, le chiffre le plus élevé de son histoire, tandis que le nombre total de projets d'IDE annoncés a atteint 1 826, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

Ces investissements ont généré environ 58 680 nouveaux emplois, soit une hausse de 31 % par rapport à l'année précédente. Les principaux secteurs bénéficiaires incluent les biens de consommation, l'industrie, le transport, l'entreposage, l'alimentation et les boissons, le tourisme, la cybersécurité et le commerce électronique. Les principaux pays investisseurs à Dubaï sont l'Inde, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Suisse, l'Inde étant en tête avec 21,5 % des flux totaux de capitaux IDE en 2024.

Qu’est-ce qu’un IDE Greenfield ?

Les IDE Greenfield sont des investissements réalisés par des entreprises étrangères pour créer de nouvelles entreprises ou étendre des opérations existantes dans un pays hôte. A contrario des fusions-acquisitions, qui impliquent l'achat de participations dans des entreprises existantes, les IDE Greenfield visent la construction de nouvelles installations à partir du néant.

Ces investissements sont cruciaux pour le développement économique car ils stimulent la création d'emplois, le transfert de technologie et l'innovation. Les projets Greenfield sont souvent associés à des secteurs à forte croissance tels que les technologies de l'information, les énergies renouvelables et les infrastructures, contribuant ainsi à la diversification économique et à la modernisation des pays hôtes.

Une stratégie bien rôdée

L'ascension de Dubaï au sommet des classements mondiaux des IDE Greenfield est le résultat d'une stratégie économique bien pensée et d'un environnement favorable aux entreprises. Très tôt les Emirats Arabes Unis, ont comprise le profit qu’ils pourraient tirer de leur position géographique avantageuse, au croisement des routes commerciales de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie.

Alors comment drainer les flux jusqu’à son territoire ? Plusieurs facteurs-clefs sont rentrés en ligne de compte. Tout d’abord, le climat des affaires. En effet, Dubaï offre un cadre juridique et réglementaire robuste, aligné sur les standards mondiaux. Sur un plan matériel, la ville s’est dotée d'infrastructures modernes, y compris des ports, un hubs aéroportuaire parmi les plus grands du monde, et des zones économiques spéciales, qui facilitent les opérations commerciales.

Sous la direction de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubaï a aussi intensifié ses efforts pour diversifier son économie et promouvoir l'innovation. Des initiatives telles que le Dubaï Economic Agenda D33 visent ainsi à doubler la taille de l'économie de l'émirat au cours de la prochaine décennie. Enfin, Dubaï a investi massivement dans les technologies avancées et l'innovation, attirant ainsi des projets d'IDE à forte intensité technologique. La ville est devenue un centre pour les startups et les entreprises technologiques, renforçant ainsi son attrait pour les investisseurs étrangers.

Hub commercial africain

Via ses opérations dans les secteurs de la logistique portuaire et aéroportuaire, Dubaï est le fer de lance de la stratégie africaine des Emirats Arabes Unis. Son hub, le Dubaï International Airport (DXB) est l’une des principales porte d’entrée de l’Afrique vers les marchés internationaux et inversement. Véritable base arrière et rampe de lancement : des dizaines de milliers d’entreprises africaines y sont enregistrées.

Les avantages sont nombreux tels que la proximité avec les capitaux du golfe, les opportunité offertes par le tourisme d’affaire et la présence de nombreux investisseurs internationaux. En bref Dubaï se positionne comme un levier stratégique du développement du continent. De cette façon l’attractivité renouvelée de la ville ne peut que doper ce phénomène.