Ecobank Côte d'Ivoire dévoile la nouvelle version d'Ellever pour accélérer l'inclusion financière des femmes

À l’issue d’un évènement de lancement organisé ce jour à Abidjan, Ecobank Côte d’Ivoire a officialisé le déploiement de la nouvelle version d’Ellever, son programme phare dédié à l’accompagnement des femmes entrepreneures et dirigeantes. Cette évolution majeure vise à élargir encore davantage l’accès des femmes aux financements, renforcer leurs capacités et favoriser leur inclusion dans les circuits économiques structurés.

Depuis son lancement, Ellever s’est imposé comme un levier essentiel pour combler le déficit de financement auquel les femmes font face. Avec plus de 200 millions de dollars de crédits octroyés et 3 500 entreprises dirigées par des femmes accompagnées en seulement deux ans et demi, le programme a déjà démontré son impact sur l’entrepreneuriat féminin. L’ambition est désormais d’atteindre 10 000 bénéficiaires et de renforcer les synergies entre entrepreneures, institutions financières et grandes entreprises pour accélérer l’autonomisation économique des femmes.

La nouvelle version d’Ellever intègre des solutions de financement étendues, des services de mentorat, ainsi qu’un accompagnement renforcé en gestion financière et en digitalisation, permettant aux bénéficiaires de structurer et de pérenniser leur croissance. La Côte d’Ivoire s’est distinguée par son approche proactive en intégrant, dès 2023, les clientes de la banque des particuliers au programme Ellever, une avancée aujourd’hui qui sera généralisée au sein du Groupe Ecobank.

"L’inclusion financière des femmes n’est pas seulement un enjeu social, c’est un impératif économique. Avec cette nouvelle version d’Ellever, nous voulons aller encore plus loin pour structurer et accompagner l’impact des entrepreneures ivoiriennes. Aujourd’hui, nous leur offrons non seulement du financement, mais aussi du mentorat et un réseau puissant pour accélérer leur croissance." Paul-Harry Aithnard, Directeur Général d’Ecobank Côte d’Ivoire.

Avec cette version améliorée, le programme intègre de nouvelles fonctionnalités clés :

Un accès élargi au financement avec des conditions plus souples et des taux préférentiels, y compris des prêts non garantis jusqu’à 50 000 USD .

Un programme de mentorat structuré , où les clientes de la banque d'investissement accompagnent les entrepreneures en pleine croissance.

Des outils de gestion et de planification financière améliorés pour accompagner les femmes dans la structuration et le développement de leur activité.

Une plateforme de mise en relation facilitant l'accès à de nouveaux marchés à travers l'Afrique.

Une inclusion renforcée des entrepreneures du secteur informel, avec des solutions adaptées à leurs défis spécifiques.

Avec la nouvelle version d’Ellever, Ecobank Côte d’Ivoire réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des chances et du renforcement du leadership féminin dans le paysage économique africain. En combinant solutions financières, mentorat et accès aux opportunités de marché, Ellever se positionne comme un accélérateur de croissance pour les femmes et un vecteur clé du développement durable en Afrique.

À propos d’Ecobank Côte d’Ivoire

Ecobank Côte d'Ivoire est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant, dont la société mère est Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Le Groupe Ecobank emploie plus de 13 000 professionnels, servant environ 32 millions de clients dans les secteurs de la banque de détail, la banque commerciale et de la banque d'entreprise dans 33 pays africains.

Le Groupe détient également une licence bancaire en France et maintient des bureaux de représentation à Addis-Abeba (Éthiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Pékin (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Dubaï (Émirats Arabes Unis).

Ecobank offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires, y compris des comptes de dépôt, la gestion de trésorerie, des services de conseil, le trading, le courtage de titres et la gestion de patrimoine. ETI est cotée sur plusieurs bourses, y compris la Bourse nigériane (Lagos), la Bourse du Ghana (Accra) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan).

Pour plus d'informations, visitez www.ecobank.com .