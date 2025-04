Le Groupe AXIAN s'engage aux côtés du Ministère des Affaires Étrangères pour le Vème Sommet de la COI

Antananarivo — – Dans la perspective de l'organisation du Vème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Commission de l'Océan Indien (COI), le Ministère des Affaires Étrangères et le Groupe AXIAN ont signé ce jour un protocole de partenariat.

À travers ce partenariat, le Groupe AXIAN, par l'intermédiaire de ses entités YAS et JOVENA, met à disposition du Ministère un ensemble de solutions en connectivité, télécommunications et énergie, en appui aux dispositifs institutionnels déjà en place.

Un engagement collectif pour le rayonnement de Madagascar

Ce partenariat entre le secteur public et privé reflète une volonté partagée de soutenir la réussite d'un rendez-vous stratégique pour Madagascar. Il s'inscrit dans une démarche de contribution active aux priorités nationales, dans laquelle le Groupe AXIAN met ses compétences au service d'une coopération constructive, tournée vers le rayonnement du pays et de l'espace indianocéanique.

Le Ministère des Affaires Étrangères, en tant que maître d'ouvrage de l'organisation du Sommet, salue cet appui structurant, qui vient renforcer les moyens de l'action publique et contribuer à la réussite de ce moment fort de la diplomatie régionale.

A propos du groupe AXIAN

AXIAN est un groupe panafricain présent dans 17 pays et spécialisé dans 5 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec l'ensemble de ses 7500 collaborateurs audacieux et passionnés, il s'assure systématiquement de l'impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions d'Africains. Le groupe AXIAN fait partie de l'initiative Global Compact des Nations Unies et s'engage à intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

