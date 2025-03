Pedro Novo nommé CEO du pôle Properties d'AXIAN

Pedro Novo devient CEO du pôle Properties d’AXIAN. Son arrivée marque une étape clé dans l’accélération des ambitions du Groupe en matière de développement immobilier et d’impact durable à travers nos activités.

Fort d’une carrière exceptionnelle alliant vision stratégique, expertise en gestion complexe, et un engagement profond pour l’innovation et le développement économique, Pedro apporte une expérience unique acquise lors de ses 22 années au service des entrepreneurs et projets internationaux au sein de Bpifrance, la banque publique d'investissement française, notamment en Afrique et en Europe.

Diplômé d’un Master en Finance de Kedge Business School en 2001, Pedro Novo est également titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui atteste de sa maîtrise des mécanismes et des acteurs des marchés financiers.

À la tête de Dalia Hospitality de 2023 à fin 2024, il a contribué à transformer l’industrie de l’hospitalité en Afrique en structurant des véhicules d’investissement de grande envergure et en pilotant des projets emblématiques à forte valeur ajoutée pour les territoires et les communautés locales.

Au sein de Bpifrance, de 2001 à 2023, Pedro Novo a gravi tous les échelons pour devenir directeur exécutif en charge de l'export, du financement à l'international et du tourisme.

Il a dirigé des initiatives stratégiques majeures, notamment dans le financement de projets export et l’accompagnement des entrepreneurs sur le continent africain, tout en contribuant à des politiques publiques à l’échelle nationale et internationale.

Pedro incarne l’esprit entrepreneurial, la rigueur et la vision d’avenir qui caractérisent le groupe AXIAN. Nous sommes convaincus que son expertise et son leadership inspireront de nouveaux projets à impact et renforceront notre rôle de moteur du développement économique inclusif.