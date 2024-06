Atos soutient l'initiative Women in Africa à travers le lancement du programme de mentorat WIA Code Sénégal

Atos et Women in Africa (WIA) lancent la 3 ème édition de WIA Code, programme de formation au code et aux nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) au Sénégal. Ce programme vise à former 32 jeunes filles sénégalaises de 13 à 18 ans de la maison d’éducation Mariama Ba sur l’île de Gorée.

Atos, présent dans 10 pays africains et comptant plus de 500 collaborateurs au Sénégal, est partenaire de cette initiative dans l’objectif de contribuer à soutenir l’excellence scientifique et technologique en Afrique, et à renforcer les compétences techniques de la prochaine génération de femmes actives.

Le programme ne se limite pas à la formation technique : il comprend également un volet de mentorat, crucial pour le développement personnel et professionnel des participantes. Des volontaires d’Atos encadreront les participantes pendant un an pour les soutenir dans leur apprentissage du codage.

Le programme de code et de mentorat se déroulera entre mai 2024 et mai 2025, avec des sessions bimensuelles les samedis matin. Les élèves seront hébergées et nourries à l’internat un vendredi soir sur deux pendant toute la durée du programme.

" Nous sommes fiers de lancer la 3ème édition de WIA Code en partenariat avec Women in Africa. Chez Atos, nous croyons fermement que l'éducation et l'acquisition de compétences numériques sont essentielles pour le développement et la promotion de talents africains.En investissant dans leur formation, nous contribuons à préparer la prochaine génération de femmes leaders dans le domaine du numérique " a déclaré Momadou Ndoye, Directeur général d’Atos au Sénégal .

" Le programme WIA Code offre une opportunité précieuse à nos élèves de développer des compétences en codage et en TIC, tout en bénéficiant d'un mentorat précieux.Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec Atos et Women in Africa pour offrir à nos élèves des opportunités d'apprentissage qui les prépareront à réussir dans un monde résolument tourné vers le numérique. Cela représente aussi un pas important vers une plus grande inclusion des jeunes filles dans le secteur du numérique ” a déclaré Mme DIAGNE, Directrice de l’école Mariama Ba .

En formant ces futures leaders, Atos contribue à bâtir un avenir où l'innovation et l'inclusion sont au cœur du développement. Atos reste déterminé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du continent africain, en investissant dans le potentiel et le talent des jeunes femmes. Les précédentes éditions de WIA soutenues par Atos ont permis de former 34 jeunes femmes au code.