Atos annonce la nomination de Safia Faraj en tant que Directrice Afrique

Atos, leader international de la transformation numérique, annonce que Safia Faraj, Country manager d'Atos au Maroc, est nommée Directrice d'Atos en Afrique, marquant ainsi une étape importante dans la construction de l'héritage de sa précédente gouvernance sur le continent.

Avec des compétences reconnues dans le secteur de l'économie numérique et une connaissance approfondie des enjeux de la transformation digitale en Afrique , Safia sera la première femme à occuper le poste de Directrice d'Atos en Afrique. Elle a été directrice des opérations en Afrique pendant quatre ans puis dirigeante d'Atos au Maroc pendant plus de dix ans.

Safia poursuivra la trajectoire de croissance à deux chiffres du groupe sur le continent et conduira la vision ambitieuse d'Atos pour l'Afrique, axée sur le développement de services cloud et de solutions basées sur l'intelligence artificielle, tout en accélérant la transformation numérique du secteur public, des services financiers et des opérateurs de télécommunications. Safia succédera à Alpha Barry, qui deviendra conseiller spécial auprès de la direction générale d'Atos en Afrique et sur les marchés en croissance.



Safia Faraj, Directrice d'Atos en Afrique, a déclaré : Je suis très honorée de prendre la direction générale d'Atos en Afrique et de poursuivre notre mission cruciale de transformation numérique sur ce continent dynamique. Je connais bien notre entreprise et ses valeurs, et je m'engage à exploiter notre expertise collective pour mener des innovations révolutionnaires en matière d'infrastructure de cloud hybride, de services numériques et de plateformes de données. Je vise à accélérer la transformation numérique du secteur public et privé dans toute l'Afrique. En outre, je suis ravie de poursuivre mon rôle en tant que Directrice d'Atos au Maroc, renforçant ainsi notre présence et notre impact dans la région.

La nomination de Safia Faraj est annoncée à l'occasion de Gitex Africa, l'un des principaux événements technologiques du continent, qui réunit des décideurs, des innovateurs et des experts du secteur pour discuter des tendances et des défis de l'industrie numérique.