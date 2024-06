Corée du Sud - RDC : Signature d'un protocole d'accord entre KOTRA et l'ANAPI pour dynamiser les investissements entre les deux pays

En marge du premier Sommet Corée-Afrique 2024 à Seoul du 4 au 5 juin, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements de la RDC (ANAPI), représentée par son Directeur Général, Monsieur Anthony Nkinzo Kamole, et la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), représentée par son Président et CEO, Monsieur Jeoung Yeol Yu, ont signé le 4 juin 2024 un protocole d'accord, en présence du Ministre coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel InterContinental COEX à Seoul.

Cet accord marque une volonté partagée de renforcer les liens économiques et commerciaux entre la RDC et la Corée du Sud, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération pour les secteurs privés des deux pays. L'objectif principal de ce protocole d'accord est de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre la RDC et la Corée du Sud. Il établit les bases d'une collaboration accrue entre l'ANAPI et KOTRA dans l'échange d'informations et la promotion réciproque des opportunités d'investissements dans divers domaines.

M. Anthony Nkinzo Kamole, Directeur Général de l'ANAPI, a souligné l'importance de cette signature : « C'est une étape très importante vers l'échange d'informations et d'expériences et, partant, le renforcement des relations économiques entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Nous souhaitons désormais progresser rapidement sur des projets concrets dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'éducation ou encore les mines. »

De son côté, M. Jeoung Yeol Yu, Président et CEO de KOTRA, a ajouté : « Notre aspiration est de permettre au secteur privé de nos deux pays de mieux collaborer. Et l'un des aspects sur lesquels notre Accord se concentre touche à la manière dont nous pouvons nous développer mutuellement pour promouvoir et attirer davantage d'investissements. »

Coopération stratégique avec la KOICA

Profitant de sa présence en Corée du Sud, le Directeur Général de l'ANAPI, accompagné de Son Excellence Monsieur Ileka Atoki, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la Corée du Sud, et de Monsieur Stéphane Veringa, Membre du Conseil d'administration de l'ANAPI, a eu une séance de travail le 30 mai 2024 avec Monsieur Seok Hwa Hong, Vice-Président en charge du développement stratégique et des partenariats de l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), au siège de la KOICA à Seoul.

Les discussions ont porté sur le développement d'une coopération stratégique entre l'ANAPI et la KOICA, notamment en matière de développement des ressources humaines, d'amélioration de l'accessibilité aux énergies renouvelables en RDC, de renforcement de l'efficacité des services de l'administration publique, de développement des infrastructures de base, ainsi que le financement des études de faisabilité de divers projets en RDC.

À propos de l’ANAPI :

L’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) est l’Organe conseil du Gouvernement central et des Gouvernements provinciaux de la République Démocratique du Congo en matière de promotion des investissements et d’amélioration du climat des affaires. Elle a pour mission de promouvoir les opportunités qu’offre la RDC et d’accompagner administrativement tous les investisseurs qui décident d’établir ou d’étendre leurs activités économiques sur le territoire congolais. Placée sous la tutelle du Ministère en charge du Plan, l’ANAPI est à l’initiative et à la coordination de plusieurs réformes fondamentales dans les domaines fiscal, juridique, comptable et institutionnel.