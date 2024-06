L'Archer Capital Asset Management se hisse à la première place des performances dans la gestion d'actifs en zone CEMAC

L'Archer Capital Asset Management (ACM), filiale spécialisée du groupe L'Archer Capital, confirme son leadership dans le secteur de la gestion d'actifs en zone CEMAC.

Selon le classement très attendu de Sika Finance sur les Fonds Communs de Placement (FCP) pour les cinq premiers mois de l'année 2024, le fonds obligataire L'ACM Performance se classe en première position régionale et L'ACM KIMIA est positionné deuxième en termes de croissance.

Fond obligataire de premier rang

Le média Sika Finance, dans son classement paru le 6 juin 2024, a classé L'Archer Capital Asset Management en première position. Dans le segment convoité des fonds obligataires, le FCP L'ACM Performance se hisse à la première place du classement régional. Avec une croissance soutenue de 4,092%, ce fonds démontre la capacité de L'Archer Capital à sélectionner avec maîtrise et expérience les obligations les plus prometteuses et à optimiser les rendements pour ses clients. " Nous sommes particulièrement fiers de ce résultat qui valide notre stratégie d'investissement et notre gestion des portefeuilles obligataires ," a déclaré M. Yannick Maniongui, Directeur commercial de L'Archer Capital Asset Management .

Fond monétaire de référence



Dans la catégorie des fonds monétaires dédiés aux placements liquides à court terme, le FCP l'ACM KIMIA se classe au deuxième rang régional avec une progression de 2,941%. Ce résultat témoigne de l'expertise du groupe financier dans la gestion de la trésorerie et la maximisation des rendements sur les placements monétaires. " Nos équipes travaillent sans relâche pour identifier les meilleures opportunités d'investissement et proposer des stratégies sur mesure, adaptées aux objectifs et au profil de risque de chaque client ," a ajouté M. Maniongui.

Ces performances renforcent la position de L'Archer Capital Asset Management sur le marché de la gestion d'actifs en zone CEMAC. La filiale entend poursuivre sur cette lancée en élargissant continuellement son offre de solutions d'investissement et en renforçant son expertise dans le but de répondre aux attentes de sa clientèle diversifiée. " L'objectif est de devenir la première société d'asset management de la zone CEMAC dans les deux prochaines années." s'exprime Gilles Tchamba, Président-Directeur-Général du groupe L'Archer Capital.

À propos de L'Archer Capital :

Fondé en 2021, L'Archer Capital est un groupe d'investissement et d'accompagnement créé à Brazzaville, au Congo, à l'initiative d'experts financiers de la CEMAC, avec pour ambition de devenir une institution panafricaine de renommée internationale. Il a pour mission de contribuer à la dynamisation de l'économie africaine en établissant des liens entre les acteurs qui ont la capacité de financer et ceux qui ont besoin de financement. Avec plus de 75 salariés et des bureaux à Brazzaville, Pointe-Noire et Malabo, le Groupe a réalisé plus de 30 opérations complexes dans la CEMAC, notamment des restructurations de dettes, des introductions en bourse et des levées de fonds à hauteur de 1400 milliards de FCFA (Plus de 2,1 Milliards €) entre 2021 et 2024.