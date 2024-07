Le Rwanda réélit Kagamé, au bilan inégalé sur le continent

Depuis son accession à la présidence en 2000, Paul Kagame a orchestré des transformations notables au Rwanda. Comment l’homme du miracle rwandais a-t-il organisé la transformation d'une nation dévastée par le génocide, à un modèle de stabilité et de croissance en Afrique?

Sous la présidence de Paul Kagame, le Rwanda connaît une transformation économique impressionnante, souvent qualifiée de “miracle économique”. Depuis 2000, le pays affiche une croissance annuelle moyenne de 7,5 %, avec un taux de 8,2 % en 2023. Cette croissance a permis à plus d’un million de personnes de sortir de la pauvreté. L’économie repose principalement sur l’agriculture. Le tourisme, la technologie et les services financiers prennent cependant aussi de l’importance.

Des avancées sociales

En matière de santé, des améliorations significatives ont été enregistrées, avec une espérance de vie portée à 67,1 ans et une réduction de la mortalité infantile de 75 %. Dans le secteur de l’éducation, le Rwanda affiche des taux d’alphabétisation en hausse et de meilleurs résultats éducatifs. La proportion de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour a chuté de 75,2 % à 52 %. En termes d’infrastructures, des investissements massifs ont été réalisés, notamment dans les réseaux routiers, la production d’énergie et les TIC. La capacité installée d’électricité a plus que doublé.

Le Rwanda est également un leader en matière de protection de l’environnement. Le pays interdit les sacs en plastique et promeut des projets de conservation. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale visant à assurer la durabilité environnementale, alignée avec les objectifs de développement durable (ODD).

Le sport est diversifié au Rwanda, avec une forte popularité pour le football, suivi du basketball, de l’athlétisme et du cyclisme. Le football, particulièrement avec l’équipe nationale des Amavubi, joue un rôle central. Le Tour du Rwanda et le Marathon International pour la Paix de Kigali sont des événements majeurs. Le Rwanda a aussi établi des partenariats avec Arsenal et le PSG pour promouvoir le tourisme via “Visit Rwanda”, incluant des camps d’entraînement et des échanges culturels.

Une ouverture à l’international

Sous la présidence de Paul Kagame, le Rwanda a renforcé son rôle dans les missions de maintien de la paix et a signé des accords bilatéraux pour promouvoir le développement économique et moderniser les infrastructures. Malgré les tensions avec la RDC concernant le soutien présumé aux rebelles, le Rwanda poursuit des négociations diplomatiques pour résoudre les conflits régionaux.

Le pays joue un rôle majeur dans le maintien de la paix, avec près de 6 000 soldats déployés début 2024, notamment en République centrafricaine, au Soudan du Sud et au Mali. Les Casques bleus rwandais, reconnus pour leur discipline et efficacité, contribuent à la stabilisation des régions et à la protection des civils.

La réconciliation franco-rwandaise est marquée par les déclarations d’Emmanuel Macron en 2021, reconnaissant la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, ouvrant la voie à une coopération économique accrue. Les relations rwando-britanniques ont elles été complexes, avec l’accord controversé de 2021 concernant les demandeurs d’asile, finalement annulé par le gouvernement travailliste en 2024.

Le Rwanda a, par ailleurs, fait des progrès notables dans la lutte contre la corruption, se positionnant comme l’un des pays les moins corrompus d’Afrique. Le pays a mis en place des politiques anti-corruption, des institutions dédiées et des mesures de transparence, comme le gouvernement électronique et les audits publics. Le Rwanda vise une tolérance zéro pour la corruption d’ici 2050.

Le développement de nouvelles industries

Depuis 1999, le secteur minier au Rwanda connaît une croissance annuelle d’environ 10 %. En 2018, un code minier a été adopté pour attirer les investisseurs internationaux. En 2023, le secteur minier représentait la deuxième source de revenus après le tourisme, employant environ 300 000 personnes. Le Rwanda exploite seulement 30 à 40 % de son potentiel minéral, avec des politiques incitatives pour les investissements. Le secteur minier devrait générer 1,5 milliard USD de revenus d’ici 2024.

L’Agence Spatiale Rwandaise (RSA), créée en 2020, gère les activités spatiales du pays. Elle vise à améliorer les capacités géospatiales pour stimuler la croissance économique. Le Rwanda a lancé des satellites comme RwaSat-1 et Icyerekezo, fournissant des connexions Internet et formant des ingénieurs locaux. En 2022, le Rwanda a signé les accords Artemis avec la NASA, prouvant ainsi son engagement dans le développement spatial international.