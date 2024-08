Une délégation béninoise historique aux JO de Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Paris ont démarré le 26 juillet, et avec eux, une nouvelle page qui s’ouvre pour le Bénin qui a envoyé sa plus importante délégation depuis les Jeux de Moscou en 1980.

Avec 12 athlètes engagés dans diverses disciplines telles que l’athlétisme, le tennis, la natation, le cyclisme et le judo, et un staff totalisant 30 personnes, cette participation reflète les fruits d’une politique sportive ambitieuse menée par le gouvernement de Patrice Talon depuis 2016, s’est félicité le ministre des Sport, Benoit Dato.

La progression est notable depuis Tokyo 2020, où le Bénin avait participé avec seulement 7 athlètes. Parmi les figures de proue de cette équipe, Noélie Yarigo, spécialiste du 800m et médaillée aux derniers mondiaux d'athlétisme, porte les espoirs de tout un pays. Après avoir atteint la 3e place à Glasgow, Yarigo vise désormais un podium olympique, un exploit qui serait le premier pour le Bénin.

Un investissement continu structurant

Patrice Talon, depuis son ascension au pouvoir, a propulsé le sport dans une nouvelle ère avec un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) doté de 15 milliards de dollars. Ce n’est pas moins de 45 projets majeurs qui visent entre autres à métamorphoser les infrastructures, notamment sportives. À la clé ? Vingt-deux stades omnisports sont sortis de terre, avec des investissements estimés à 39 milliards de francs CFA. Ces investissements ont significativement amélioré les infrastructures disponibles pour les athlètes.

Pour l'année 2024, le budget du ministère des Sports atteint 43,8 milliards FCFA, soit une hausse de 33% par rapport à 2023. Le budget alloué aux fédérations et clubs sportifs a connu une croissance exponentielle, passant de 79,5 millions FCFA en 2016 à plus de 4,6 milliards FCFA en 2024. En mars 2024, 3,2 milliards FCFA supplémentaires ont été débloqués pour la préparation et la participation des équipes nationales aux compétitions continentales et mondiales.

Une préparation rigoureuse

Ainsi, la préparation de la délégation béninoise pour les Jeux de Paris a été minutieusement organisée. La commune française de Montfort-le-Gesnois qui a accueilli les athlètes pendant quatre semaines avant leur arrivée au village olympique. L’escale sarthoise, choisie pour ses vertus d’accueil et sa tranquillité, a été possible grâce à Éric Marvel, ancien sprinteur de haut niveau, qui a œuvré pour cet accueil.

Des réformes pour le présent et le futur

Au Bénin, la dynamique actuelle s'inscrit dans une vision à long terme. Le pays vise non seulement à briller aux Jeux Olympiques mais aussi à établir une base solide pour les futurs talents sportifs. Le gouvernement a ainsi mis en place plusieurs réformes structurelles, notamment la création de 164 classes sportives dans les écoles pour détecter et former de jeunes talents. Ce programme, lancé dans les 77 communes du Bénin, couvre des disciplines variées et vise à inclure une grande diversité d’élèves. En partenariat avec la FIFA, un programme de développement du football scolaire a été initié, incluant la formation de jeunes arbitres, instructeurs et entraîneurs locaux, et culminant avec le succès du Championnat National de Football Scolaire BÉNIN-FIFA 2021.

Cotonou espère que ses efforts combinés d'investissements financiers, de réformes éducatives et de collaborations internationales dessinent un avenir où le sport béninois pourra atteindre de nouveaux sommets, alors que le pays n’a encore jamais remporté de médaille olympique.