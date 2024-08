Plus de 500 participants réunis à Abidjan, à l'occasion de la 5ème édition de Golden Impact

Le 27 juillet, Abidjan a été l'hôte de la cinquième édition de Golden Impact, la série de conférences sur le développement personnel dédiée aux entrepreneurs africains.

Articulée cette année autour du thème « La performance des jeunes entreprises en Côte d'Ivoire », Golden Impact 5 était parrainé par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. L'édition a réuni plus de 500 participants du secteur entrepreneurial.

À cette occasion, la start-up You Cosmetics, fondée par Emmanuella Ewomba, a été annoncée comme lauréate du concours d'accompagnement Golden Impact, grande nouveauté de la conférence, remportant ainsi une récompense de 3 millions de francs CFA et un accès de quatre mois au programme GAP (Golden African Performance) initié par Golden Impact.

Golden Impact s'est affirmé au fil des ans comme un événement plébiscité des professionnels et des aspirants entrepreneurs en Côte d'Ivoire. L'édition 2024 a accueilli des personnalités telles que Stanislas Zeze, PDG de Bloomfield Investment Corporation, Issa Diabaté, co-fondateur de Koffi & Diabaté Group, Ismael Cissé, directeur général de Sirius Capital, et Malick Diabaté, consultant et stratégie opérationnelle. Parmi les panélistes figuraient également Hafou Touré, fondatrice de HTS Partners, Vincent N'Goran, fondateur de Except Média, et Sakia Ambofo, directrice générale de l'agence Efées.

“Golden Impact a non seulement réuni des esprits visionnaires mais a également catalysé des collaborations concrètes entre entrepreneurs, investisseurs et experts sectoriels. Le fort taux de participation, avec plus de 500 personnes présentes, montre l'engouement et l'intérêt pour cette initiative.

Atteindre cet objectif est une preuve que nos jeunes entreprises possèdent non seulement des idées innovantes, mais aussi un réel potentiel commercial. Notre objectif pour les prochaines éditions est de multiplier ces opportunités de financement et de mentorat pour renforcer le tissu entrepreneurial de la Côte d'Ivoire," a déclaré Imran Diarrassouba, Fondateur et CEO de Golden Impact.



Les moments forts de cette 5ème édition



Articulée autour du thème "La performance des jeunes entreprises en Côte d'Ivoire", la conférence a développé un programme riche et diversifié : un focus sur la gestion d’entreprise, l’accès au financement et le développement personnel ; les défis et perspectives de la croissance des jeunes entreprises ; enfin, les nouveaux outils et pratiques, qui vont de pair avec la maturation du marché.

Un panel marquant, animé par Hafou Touré et Sakia Ambofo, a mis en lumière les défis spécifiques rencontrés par les jeunes entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, dans la gestion d'entreprise et l'accès au financement. Les intervenantes ont discuté des opportunités et des défis financiers spécifiques au contexte ivoirien, soulignant l'importance des garanties et des structures de soutien pour améliorer l'accès aux fonds.

Elles ont également mis en avant des initiatives gouvernementales et privées visant à faciliter l'accès aux financements pour les startups, et l'importance de la formation et du mentorat pour préparer les jeunes entrepreneurs à mieux gérer leurs finances et à convaincre les investisseurs.

Des sessions de masterclasses et des ateliers pratiques ont également été organisés, offrant des insights précieux et des outils pratiques aux participants. Organisée au Sofitel Hôtel Ivoire, la cinquième édition de Golden Impact a aussi été l’occasion de rappeler l'importance des grands événements pour stimuler l'industrie entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Un des moments forts de cette édition a été la finale du concours Golden Impact.

Ce concours a mis en compétition des jeunes entrepreneurs prometteurs, leur offrant une plateforme pour démontrer leur talent, leur créativité et leur projet d’entreprise. Les participants sélectionnés ont eu l'opportunité de présenter leurs initiatives devant un jury d'experts.

La start-up “You Cosmetics”, spécialisée dans les produits cosmétiques naturels faits en Côte d'Ivoire à partir de produits locaux tels que le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre d'avocat et d'autres huiles végétales, a remporté le premier prix, emportant une récompense de 3 millions de francs CFA, offerts par la structure Golden Impact, ainsi qu'un programme de formation intensif de quatre mois avec Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, pour booster sa performance.

« Avec “You Cosmetics”, nous avons voulu transformer les produits locaux pour les mettre au rang des produits de grandes marques et offrir une alternative saine et sourcée. Je veux encourager les jeunes porteurs de projet à persévérer et à participer à Golden Impact. Il y a un accompagnement à tous les niveaux : comment créer son entreprise, mettre en place son business plan, se structurer et bénéficier d’un soutien continu. Ce prix est une reconnaissance de notre travail et un encouragement à aller encore plus loin, » a déclaré Emmanuella Ewomba, fondatrice de You Cosmetics.

Cette cinquième édition n'aurait pas été possible sans le soutien de nombreux partenaires et sponsors. Golden Impact exprime sa gratitude au Ministère du Commerce et de l’Industrie, au Ministère de l’Éducation, à la Banque Atlantique, à l'Agence Emploi Jeunes, à Big Cim, à l’agence Efées, à Ecobank, à Mansa Bank, à AFG Bank, à Witti Finances, et à GUDE-PME pour leur engagement indéfectible envers la jeunesse et l'entrepreneuriat.

Pour rappel, depuis 2021, Golden Impact favorise l'émergence de dizaines de projets innovants, contribuant à renforcer l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire et en Afrique.

À propos de Golden Impact

Fondé en 2021 par Imran Diarrassouba, Golden Impact s'est rapidement affirmé comme une plateforme de référence pour le développement de l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Les initiatives de Golden Impact visent à fournir des outils concrets pour la croissance des jeunes entreprises et à favoriser les échanges entre entrepreneurs et experts du monde entier. Golden Impact a organisé 5 conférences entre 2021 et 2024 rassemblant plus de 1000 participants au fil des années. www.golden-impact.net