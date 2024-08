SIREXE 2024 - La Norvège, pays à l'honneur

Le SIREXE 2024, avec la Norvège, reconnue pour son expertise mondiale en hydrocarbures et technologies énergétiques, en invité d'honneur, s'annonce comme un rendez-vous décisif pour forger des partenariats durables et promouvoir un développement économique inclusif et respectueux de l'environnement.

La Norvège, ce petit royaume scandinave au potentiel énergétique colossal, sera le pays à l'honneur du 1er Salon International des Ressources Extractives et Énergétiques (SIREXE) 2024 à Abidjan. Pourquoi la Norvège ? Parce qu'elle incarne ce que l'Afrique aspire à devenir : un modèle de gestion durable des ressources naturelles.

Un géant discret

Avec une population de seulement 5,4 millions d'habitants, la Norvège joue dans la cour des grands grâce à ses ressources en hydrocarbures. En 2023, elle produisait 2 millions de barils de pétrole par jour, pour un total d’environ 642 millions de barils par an et 113 milliards de mètres cubes de gaz naturel, se classant ainsi parmi les dix premiers producteurs mondiaux. Son secret ? Une gestion avisée et une politique d'investissement tournées vers l'avenir.

Le trésor des Norvégiens

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, est l'épargne nationale alimentée par les revenus du pétrole. Il pèse plus de 1 500 milliards de dollars, soit plus de 250 000 dollars par habitant. Le Government Pension Fund-Global contrôle environ 1,5% de la capitalisation boursière mondiale et est présent dans 9 000 entreprises. Ce pactole permet non seulement de garantir la prospérité des futures générations, mais aussi d'investir massivement dans les énergies renouvelables et d’autres secteurs.

Énergies vertes et technologies de pointe

La Norvège est à la pointe de la transition énergétique. En 2023, plus de 90 % de son électricité provenait de sources renouvelables, principalement de l'hydroélectricité. Ce n'est pas tout. Le pays investit aussi dans des technologies révolutionnaires comme la capture et le stockage du carbone, essentielles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Le projet Longship, par exemple, vise à stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an à partir de 2024. Le Projet Hywind, quant à lui, est le premier parc éolien flottant au monde. Le gouvernement norvégien a fixé des objectifs ambitieux pour le développement de l'hydrogène bleu et vert.

En outre, le pays du soleil de minuit a récemment fait une découverte significative de gisements de phosphate, estimée à plus de 70 millions de tonnes, l’un des plus grands gisements au monde. Le phosphate est un minéral essentiel pour la production d'engrais, crucial pour l'agriculture, et entre dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Cette découverte renforce encore sa position en tant que leader mondial dans l'exploitation durable des ressources naturelles, en plus du fait que le pays abrite Statkraft qui est la plus grande entreprise de production d'énergie renouvelable en Europe, détenue à 100 % par l'État norvégien (plus de 360 centrales hydro-électriques dans le monde).

Coopération et développement : transferts de savoir-faire

La Norvège ne garde pas son savoir-faire pour elle. À travers le programme Oil for Development, lancé en 2005, elle aide plus de 30 pays, dont plusieurs en Afrique, à gérer leurs ressources pétrolières de manière transparente et durable. En 2021, le gouvernement norvégieen a annoncé qu’il investirait près de 1,2 milliards $ sur 5 ans dans les pays en développement, avec des projets en Afrique subsaharienne, notamment dans l'éolien et le solaire.

Le gouvernement norvégien ne se contente pas d'agir seul ; il a encouragé les investisseurs privés à participer à cette initiative. Equinor, le géant du pétrole norvégien, est engagé dans des projets pétroliers et gaziers en Angola, au Nigeria et en Algérie. Norfund, le fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement, a multiplié ses investissements dans des projets d'énergie renouvelable, notamment le financement de projets d'énergie solaire et éolienne en Afrique du Sud et dans la région.

SIREXE 2024 : une vitrine pour l'Afrique

Le SIREXE 2024, qui se tiendra du 27 novembre au 2 décembre à Abidjan, sera l'occasion pour l'Afrique de tirer parti de cette expertise unique. Le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, et le Ministre du Pétrole et de l'Énergie, Sangafowa-Coulibaly, veulent faire de cet événement une plateforme incontournable pour attirer les investissements et stimuler les économies africaines. Comme l'a souligné le Président Alassane Ouattara lors de son discours du 18 juin 2024, "les récentes découvertes de champs pétroliers et gaziers, notamment Baleine et Calao, permettront de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique régional tout en respectant les normes environnementales".