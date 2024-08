CMOC, un leader mondial dans l'exploration, l'exploitation minière, et la commercialisation des métaux rares, annonce aujourd'hui des résultats semestriels exceptionnels, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 762 millions de dollars américains, en hausse de 670,43 % par rapport à l'année précédente. Cette performance record est marquée par une croissance soutenue de la production, une gestion rigoureuse des coûts et des avancées majeures dans ses projets stratégiques en République démocratique du Congo.

Une performance financière sans précédent. Le chiffre d'affaires de CMOC a atteint 14,47 milliards de dollars américains, en augmentation de 18,56 % par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance est principalement due à la hausse des prix des métaux sur les marchés mondiaux, notamment du cuivre et du cobalt, ainsi qu'à l'optimisation des opérations de l’entreprise. L’EBITDA a également connu une croissance de 197,83 %, atteignant 2,25 milliards USD.

Production record : les actifs congolais portent leurs fruits. CMOC a largement surperformé ses objectifs de production au cours du premier semestre 2024 :

Cuivre : 313,8 kt, en hausse de 100,74 % par rapport à l'année précédente.

: 313,8 kt, en hausse de 100,74 % par rapport à l'année précédente. Cobalt : 54 000 tonnes, en hausse de 178,22 %.

: 54 000 tonnes, en hausse de 178,22 %. Niobium : 5 082 tonnes, en hausse de 8,23 %.

: 5 082 tonnes, en hausse de 8,23 %. Engrais phosphatés : 583,3 kt, en hausse de 6,47 %.

Ces performances sont le fruit de l'optimisation des capacités de production des installations de TFM et de KFM en RDC, qui ont été étendues pour soutenir une production accrue et stable de métaux essentiels.

Projets stratégiques : un moteur de croissance durable. Les investissements de CMOC dans des projets stratégiques ont joué un rôle essentiel dans cette croissance. La pleine capacité de production de TFM Est a été atteinte, avec une capacité annuelle de 450 000 tonnes de cuivre et 37 000 tonnes de cobalt. KFM a maintenu une production stable avec une capacité annuelle dépassant 150 000 tonnes de cuivre et 50 000 tonnes de cobalt. De plus, la signature de l'accord pour le projet hydroélectrique Nzilo II garantit un approvisionnement énergétique stable et durable pour soutenir l'expansion continue des capacités de production.

CMOC a affirmé que les résultats du premier semestre 2024 sont le fruit d'un travail collectif et d'une stratégie d'entreprise ambitieuse. En générant de la valeur pour les parties prenantes, en créant de l'emploi et en contribuant au développement économique des communautés locales, l'entreprise réaffirme son engagement à long terme pour un impact positif et durable. CMOC s’engage à continuer d’intensifier ses efforts pour répondre aux attentes de ses clients, de ses partenaires et de la société civile.

Parallèlement à sa croissance financière, CMOC reste fermement engagé en faveur du développement durable. L'obtention de la certification « The Copper Mark » pour TFM, la première en Afrique, témoigne de l’engagement du groupe envers des pratiques minières responsables. CMOC continue notamment de renforcer ses initiatives de durabilité, maintenant son classement AA dans les évaluations ESG de MSCI en se positionnant parmi les 19 % les plus performants du secteur mondial des métaux non ferreux.

À propos de CMOC

CMOC Group Limited a été fondée en 1969 et est une société privée cotée à la bourse de Hong Kong en 2007 et à la bourse de Shanghai en 2012. CMOC est une société internationale spécialisée dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, le raffinage, la commercialisation et le commerce des métaux rares. Ses principaux actifs et opérations sont situés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. La société est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tungstène, de molybdène et de niobium, le plus grand producteur de cobalt et l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre. Elle est également le deuxième plus grand producteur d'engrais phosphatés au Brésil. En ce qui concerne ses activités commerciales, l'entreprise figure parmi les trois principaux négociants mondiaux de métaux de base. Conformément à son engagement en faveur d'un impact environnemental et social positif, l'entreprise investit massivement dans des initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), ce qui a permis la création de plus de 32 000 emplois.