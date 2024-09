EGC annonce des résultats prometteurs du programme d'exploration des sites pilotes de Tombolo et Kanunka

L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) est fière d’annoncer des résultats d'exploration très prometteurs pour ses amodiations situées dans les blocs de Tombolo et Kanunka, dans la province du Lualaba, en République Démocratique du Congo (RDC).

La RDC possède un sous-sol exceptionnellement riche en minéraux précieux tels que le cuivre et le cobalt, indispensables aux technologies modernes et à la transition énergétique mondiale. En collaboration avec Cobalt for Development (C4D), financé par BASF, BMW, Samsung SDI, STIHL et Volkswagen Group, EGC a lancé un programme d’exploration visant à effectuer une cartographie géologique détaillée, collecter et analyser des échantillons de sol et roche en surface et subsurface, et identifier des cibles de forage.

Les résultats indiquent un fort potentiel minier en cuivre et cobalt dans les blocs des sites pilotes de Tombolo et Kanunka, qui consistent en cinq carrés miniers d’une superficie totale de 2.51 km² et 1.72 km².

Les analyses à Tombolo révèlent une teneur maximale en cobalt 10 fois supérieure à la moyenne régionale, avec des teneurs moyennes en cuivre et cobalt de 0,14% et 0,07%, et des teneurs maximales respectives de 2,84% et 1,16%. Tombolo est ainsi classé parmi les gisements dits à "haute teneur". Un programme de forage ciblé est prévu pour les prochains jours dans ce bloc afin de réaliser une première estimation des ressources minières. Cela sera suivi par une étude de faisabilité et la sélection des coopératives.

Des sites pilotes préalables à l’établissement d’un modèle de mine artisanale éthique et responsable

L'avancement du programme d’exploration s'inscrit dans la montée en puissance d'EGC. En février 2024, l’entreprise a signé un accord avec la Gécamines, lui accordant la jouissance exclusive des droits sur ces 5 carrés miniers. Cet accord était un préalable indispensable afin qu’EGC puisse pleinement remplir sa mission d’encadrement de l’exploitation minière artisanale du cobalt et autres métaux stratégiques.

Sous l’impulsion du Ministre des Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mulume, qui a effectué une visite de terrain en août 2024 à Kolwezi, ces sites pilotes permettront de développer un modèle de mine artisanale à petite échelle, éthique et responsable. Ce modèle servira de schéma directeur pour transformer progressivement l'ensemble des activités minières artisanales en RDC.

Le Gouvernement congolais considère la formalisation du secteur artisanal comme une opportunité clé pour créer des emplois durables et améliorer les conditions de vie des communautés. Cette structuration permettra de fournir des emplois stables tout en protégeant les droits des travailleurs et en renforçant la transparence des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Eric Kalala, Directeur Général d’EGC, déclare : « Ces résultats confirment le potentiel des amodiations de Tombolo et Kanunka. Notre priorité est de renforcer le tissu économique des communautés locales grâce à la formalisation du secteur artisanal, en accord avec le programme d’actions 2024-2028 du Gouvernement, et notamment les piliers stratégiques I et VI. Nous nous engageons donc également à gérer ces ressources de manière responsable, en veillant à la protection de l'environnement. »

La montée en puissance d'EGC s'inscrit dans l'effort de structuration du secteur minier congolais. L'exploitation artisanale, bien que source d'opportunités économiques pour de nombreuses communautés, fait face à certains défis en termes d'équipement et d'accès aux infrastructures. La formalisation des mines encadrées par EGC vise à améliorer les conditions de travail des coopératives minières, tout en renforçant la traçabilité de la production.

« Dès lors que nous pouvons contrôler l’accès aux mines, nous empêchons la présence d’enfants et de personnes vulnérables. Nous pouvons aussi sécuriser le travail avec la distribution d’équipements de protection individuelle aux travailleurs et leur assurer une meilleure rémunération. Enfin, nous pouvons mettre en place un programme de traçabilité », précise Gino Buhendwa Ntale, Président du Conseil d’Administration d’EGC

À propos de EGC

Entreprise Générale du Cobalt (EGC) est une entreprise minière publique en République Démocratique du Congo, créée en 2019 en tant que filiale de la Gécamines. EGC a reçu un mandat de l'État pour rationaliser le secteur de l'exploitation minière artisanale et améliorer la régulation et le contrôle de la production de cobalt et d'autres minéraux stratégiques en RDC. En raison de la position de leader de la RDC en tant que producteur de cobalt, EGC joue un rôle crucial sur le marché mondial de ce métal essentiel pour la transition énergétique et les technologies de pointe.