Festival des Cités du Patrimoine à Chinguetti - Quand la Mauritanie éblouit le Sahel

Du 13 au 17 décembre 2024, Chinguetti, joyau du désert mauritanien, a accueilli la 13e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Cet événement emblématique, organisé en alternance avec Ouadane, Tichitt et Oualata, met en lumière la richesse culturelle des anciennes cités sahariennes, tout en interpellant sur la nécessité de préserver ce patrimoine unique face aux défis du temps et de l'ensablement.

Chinguetti, surnommée la "Sorbonne du désert", est un témoin vivant de l'histoire intellectuelle et spirituelle du Sahara. Ses bibliothèques conservent des trésors inestimables : traités de mathématiques, écrits coraniques, poèmes et manuscrits juridiques, souvent rédigés sur du papier de Chine ou de la peau de gazelle. Parmi eux, un exemplaire rare d'un traité de médecine d'Avicenne datant du XIe siècle, précieusement gardé dans la bibliothèque El Habott, riche de 1 400 manuscrits.

Le festival, entre traditions et transmission

Pendant cinq jours, Chinguetti a accueilli des festivités célébrant l'âme saharienne : danses traditionnelles, courses de dromadaires, expositions artisanales et lectures de manuscrits. Les colloques organisés lors de cette édition ont exploré les liens entre patrimoine et résilience, mettant en lumière la richesse des traditions vivantes comme la Mahadra, "l'université du désert", système éducatif séculaire reconnu en 2023 comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Le village artisanal, aménagé pour l'occasion, a offert aux visiteurs un aperçu des savoir-faire locaux, notamment dans le tissage, la gravure et la fabrication de bijoux. Ces pratiques ancestrales, au-delà de leur valeur esthétique, incarnent l'identité culturelle de la Mauritanie et son lien profond avec le désert.

L'engagement de l'UNESCO pour un patrimoine universel

Présente lors de cette édition, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, a tenu à souligner l'importance du patrimoine de Chinguetti. Elle a salué les bibliothèques de la ville, gardiennes d'un savoir transmis depuis des générations, et a mis en avant les efforts entrepris pour leur protection. L'UNESCO a notamment soutenu l'acquisition de matériel spécialisé pour préserver ces trésors, et treize bibliothèques de la région ont été inscrites sous la protection de la Convention de La Haye, une première dans le Maghreb. "Ce patrimoine, il faut l'entretenir, le chérir — lui qui fait la fierté des Mauritaniens et constitue aussi un lieu d'inspiration pour le monde entier", a-t-elle déclaré.

Une reconnaissance internationale pour un trésor saharien

Le ministre de la Culture, Houssein Ould Medou, a souligné l'importance du festival comme symbole de la résilience culturelle de la Mauritanie : "La tenue de cet événement ici à Chinguetti est un succès culturel, politique et sécuritaire qui prouve la capacité de notre pays à protéger son identité et à la faire rayonner sur la scène internationale."

La portée mondiale du festival a également été renforcée par la présence de figures culturelles et diplomatiques telles que Jack Lang et des représentants d'institutions internationales. Ces personnalités ont souligné le rôle central de Chinguetti dans l'histoire saharienne et son importance pour la transmission des savoirs.

