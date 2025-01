Souveraineté et inclusion sociale, les priorités d'Alassane Ouattara pour 2025

Dans son message à la nation du 31 décembre 2024, Alassane Ouattara est revenu sur les progrès accomplis en 2024. Poursuite des investissements, réussite de la CAN, renforcement des dispositifs sociaux et souveraineté militaire, le chef de l'État ivoirien a également tracé les contours d'une année 2025 placée sous le signe de l'inclusion sociale et d'une élection présidentielle transparente et démocratique.

L'annonce phare du message présidentiel aura sans nul doute été la rétrocession du camp du 43e BIMA. Dès janvier 2025, la reprise de la base française de Port Bouët rebaptisé Camp Général Ouattara Thomas d'Aquin, du nom du premier Chef d'État-Major ivoirien, constitue un signal fort envoyé par la Côte d'Ivoire à ses partenaires.

Pour le Président, cette rétrocession est bien plus qu'un symbole. Elle marque, après des années de réformes, une affirmation de la souveraineté ivoirienne, "nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective," a-t-il martelé.

Souveraineté alimentaire en ligne de mire

Dans le secteur agricole, la politique de soutien aux planteurs, a permis au cacao d'atteindre un sommet historique de 1 800 F CFA/kg, contre 1 100 F CFA auparavant. La production de riz paddy, quant à elle, a bondi à 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011, une avancée majeure vers la souveraineté alimentaire. "Sous la supervision du Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à l'autosuffisance dans les prochaines années," a ajouté Alassane Ouattara.

Le Président a également promis que tous les planteurs, ainsi que leurs familles, auront accès à la Couverture Maladie Universelle (CMU) en 2025. Déjà étendue à 16 millions de personnes, cette mesure représente une révolution sociale dans un pays où l'agriculture demeure le moteur économique.

Des investissements renforcés dans l'éducation et les logements

Depuis 2011, le nombre de collèges et lycées publics a triplé, passant de 294 à 902 établissements. En 2025, 15 nouveaux lycées pour jeunes filles et une centaine de collèges de proximité verront le jour. Dans l'enseignement supérieur, le pays comptera dix universités, contre trois en 2011, grâce à l'achèvement des projets de San Pedro, Bondoukou et Odienné. Ces investissements s'accompagnent d'une réhabilitation des cités universitaires, prévue dès janvier 2025, et d'une augmentation du nombre d'étudiants boursiers, a indiqué le Président. La même année, une Cité de l'Innovation et de la Culture sera construite. Elle regroupera des incubateurs de start-up, des infrastructures technologiques de pointe et des espaces dédiés aux arts. Avec ce projet ambitieux, le Président entend faire de la créativité et de l'innovation les moteurs de l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Sur le plan social, le programme des filets sociaux, qui soutient actuellement 230 000 bénéficiaires, sera étendu à 70 000 ménages supplémentaires dès l'année prochaine. En parallèle, le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) a déjà permis à 420 000 femmes d'accéder à des financements pour développer des activités génératrices de revenus. Côté logement, près de 40 000 logements sociaux ont été livrés, et des réformes ambitieuses devraient permettre d'accélérer considérablement leur construction dès 2025.

CAN 2024 : la Côte d'Ivoire s'affirme en champion

L'année 2024 restera également marquée par la victoire des Éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà de la réussite sportive, ce triomphe a été célébré comme un véritable moment d'unité nationale dans un pays fier d'avoir accueilli la compétition. Les retombées ont été particulièrement positives, tant au niveau du tourisme que du développement des infrastructures, comme l'a souligné le Président Alassane Ouattara. Il a notamment mentionné l'expansion de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui entre dans une nouvelle phase. Parallèlement, Air Côte d'Ivoire s'apprête à lancer ses premiers vols long-courriers vers des destinations stratégiques telles que Paris, Londres et Washington, soulignant ainsi l'ambition du pays de devenir un hub logistique et touristique en Afrique de l'Ouest.

Sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire continue de faire parler d'elle, a souligné M. Ouattara. L'inscription de l'Attiéké au patrimoine immatériel de l'UNESCO et l'exploit culinaire de Zeinab Bancé, détentrice du record Guinness du plus long marathon culinaire, renforcent l'image d'un pays créatif et dynamique.

La promesse d'une élection "apaisée, transparente et démocratique"

Le Président n'a pas éludé les défis. 2025 sera marquée par l'élection présidentielle, une échéance charnière qu'il promet "apaisée, transparente et démocratique". Dans un geste de réconciliation, il a annoncé la grâce de 2 000 détenus, un geste fort en faveur de la concorde et la cohésion sociale. Le Président qui ne s'est pas prononcé sur une éventuelle candidature à l'élection de 2025 reste concentré sur les priorités de son mandat.