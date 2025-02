La RDC en quête de soutien militaire - L'appel aux États africains se heurte aux réticences du Sahel

Alors que la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) se détériore, Kinshasa redouble d’efforts pour obtenir des renforts militaires étrangers face à l’avancée du M23, soutenu par le Rwanda. Des appels à l’aide ont été adressés à plusieurs pays africains, notamment le Tchad, mais suscitent de vives réserves.

Parallèlement, le recours à des mercenaires étrangers, initialement présenté comme une alternative face à l’échec des forces régionales, a tourné au fiasco. En janvier 2025 après le sac de Goma, près de 300 mercenaires européens ont été évacués après leur reddition à Goma.

L’échec des mercenaires européens

En réponse à la faiblesse des Forces armées congolaises (FARDC) et à l’inefficacité de la force régionale de l’EAC, la RDC avait secrètement fait appel à des sociétés militaires privées pour soutenir son effort de guerre contre le M23. Un contingent de mercenaires roumains et européens, opérant sous la bannière de Congo Protection, avait été déployé pour piloter des drones de reconnaissance et de frappe.

Mais très vite, la réalité du terrain a rattrapé ces combattants étrangers. Le M23 qui bénéficie d’un soutien logistique avancé du Rwanda, a rapidement neutralisé les drones et repoussé les attaques. Fin janvier 2025, après plusieurs revers militaires, les mercenaires ont abandonné leur poste et se sont rendus aux forces de l’ONU avant d’être évacués sous escorte vers Kigali.

Cette débâcle a profondément écorné l’image de Kinshasa, qui avait misé sur des forces privées pour pallier les lacunes de son armée nationale. Le message est clair : même des professionnels entraînés ne peuvent inverser la dynamique militaire sans une armée structurée et un soutien logistique conséquent.

Un appel aux forces africaines qui reste pour l’instant lettre morte

Face à cet échec, la RDC s’est tournée vers plusieurs États africains pour solliciter un renfort militaire officiel. Parmi les pays ciblés, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso auraient été approchés pour envoyer des contingents capables d’appuyer les FARDC, selon plusieurs sources diplomatiques.

Mais ces appels à l’aide ont été accueillis avec scepticisme. Le Tchad, longtemps considéré comme un fournisseur important de troupes pour des interventions régionales, est aujourd’hui focalisé sur sa propre transition politique après la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. De plus, N'Djamena a récemment mis fin à son accord militaire avec la France, un signe de sa volonté de recentrer ses alliances stratégiques et de se concentrer sur ses propres défis sécuritaires, notamment la menace persistante de groupes rebelles actifs dans le nord du pays.

Quant aux États sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont récemment formé l’Alliance des États du Sahel (AES), ils sont déjà engagés dans une guerre de survie contre des groupes djihadistes. Leur priorité absolue reste la sécurisation de leurs propres territoires, et ils ne peuvent se permettre de déployer des troupes ailleurs, explique un analyste régional sur les questions de sécurité et de paix. “Le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des juntes militaires, sont engagés dans des combats intenses contre des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et l’État islamique, qui menacent directement leurs capitales. Envoyer des troupes en RDC reviendrait à détourner des effectifs et des ressources vitales dans un contexte où leurs armées sont déjà sous pression. Le Niger, lui aussi fragilisé par une insurrection djihadiste active, a récemment restructuré ses alliances militaires après la rupture avec la France. Niamey doit renforcer ses propres capacités défensives avant d’envisager une quelconque intervention extérieure” , souligne l’expert.

Des forces étrangères encore présentes, mais avec un impact limité

Alors que la RDC peine à attirer de nouveaux alliés militaires, certaines forces étrangères restent présentes sur le sol congolais, mais leur rôle est de plus en plus remis en question. La MONUSCO, malgré son processus de retrait progressif, maintient encore environ 8 000 soldats en RDC. Mais après des années d’opérations inefficaces et un rejet croissant de la population, la crédibilité de cette force onusienne est à son plus bas niveau.

L’Angola, engagé dans un accord militaire avec la RDC, a déployé un contingent limité de troupes dans le Kasaï, mais leur impact sur le front du Nord-Kivu reste marginal. L’Afrique du Sud, qui faisait partie de la force régionale de la SADC, a maintenu une présence militaire dans certaines régions, mais sans engagement offensif clair contre le M23.

Dans la nation arc-en-ciel, l’engagement militaire en RDC devient un sujet de controverse croissante. Si les Sud-Africains et leur gouvernement continuent de condamner les violences dans le Nord-Kivu, l’opinion publique se montre également de plus en plus sceptique, notamment après la perte de quatorze soldats sud-africains en janvier 2025. Ce revers a ravivé le débat sur l’intérêt stratégique et politique de cette intervention, ce qui a alimenté des appels au retrait des troupes.

Pendant ce temps, le Malawi a acté son désengagement militaire de la RDC. Lilongwe justifie cette décision par l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre les parties belligérantes et la nécessité de privilégier la voie diplomatique. Un signal de plus que l’engagement militaire africain sur le front congolais s’effrite peu à peu.

Les Russes de Wagner ?

Avec l’échec des mercenaires européens et le manque d’engagement des États africains sur le front militaire, la RDC pourrait accélérer sa coopération avec d’autres sociétés militaires privées. Des rapports indiquent qu’il existe d’autres mercenaires étrangers dans le nord-Kivu, avec des spéculations sur une implication indirecte de la Russie via des groupes liés à Wagner ou d’autres acteurs paramilitaires. Aucune preuve concrète n'a été établie à ce jour. Mais les experts indiquent que ces options, bien que controversées, pourraient se multiplier dans les prochains mois, au risque d’accroître l’internationalisation du conflit et de compliquer toute issue diplomatique.

Vers une impasse sécuritaire ?

À mesure que les forces du M23 consolident leurs positions et que les solutions militaires traditionnelles échouent, Kinshasa se retrouve dans une impasse sécuritaire. L’isolement diplomatique du pays, combiné à la fragilité des FARDC et aux hésitations des alliés africains, place la RDC dans une position de plus en plus précaire.

Désormais, Félix Tshisekedi devra choisir entre intensifier les efforts militaires coûte que coûte ou explorer une alternative diplomatique pour éviter une escalade sans fin. Mais une chose est sûre : l’option militaire seule ne suffira pas à rétablir l’ordre dans l’est du pays.