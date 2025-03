announcement

Nous avons le plaisir d'annoncer que la vice-présidente et Chief Financial Officer du Groupe de la Banque africaine de développement, Hassatou Nsélé, a été nommée parmi les 50 femmes les plus inspirantes de 2025 par le magazine Forbes Afrique.

Cette distinction met à l'honneur son travail exceptionnel dans les domaines du développement économique, de l'inclusion financière et de l'émancipation des femmes en Afrique. Grâce à son leadership et à ses initiatives, elle contribue activement à façonner un avenir où les femmes jouent un rôle clé dans la croissance et la transformation de notre continent.

En tant que leader à la Banque africaine de développement, Hassatou Nsélé incarne l'excellence et l'impact positif des femmes dans des secteurs essentiels pour le développement durable de l'Afrique. Nous sommes fiers de voir Hassatou figurer sur cette liste prestigieuse et de constater l'impact qu'elle continue d'avoir sur la finance, l'économie et l'inclusion des femmes en Afrique.

Lire l'article complet de Forbes Afrique.