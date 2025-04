"Le Meilleur est Avenir" - Avec son nouveau film institutionnel, BGFIBank réaffirme son rôle de leader panafricain de la banque

À BGFIBank, acteur majeur du secteur bancaire panafricain, est fier de présenter son nouveau film institutionnel, une nouvelle expression de sa campagne de communication "Le Meilleur est Avenir". Véritable récit visuel, le film met en lumière l'engagement du Groupe auprès de ses parties prenantes à travers le continent, unis par une même ambition : construire un avenir plus prospère.

Une campagne fondée sur trois piliers : dynamisme, confiance et excellence

À travers « Le Meilleur est Avenir », BGFIBank met en lumière les valeurs fondamentales qui guident son action depuis sa création, il y a 53 ans :

● Dynamisme : Fort de sa présence dans 12 pays, avec près de 2 300 collaborateurs et des performances financières remarquables, le Groupe BGFIBank continue d'élargir son empreinte en Afrique. L'acquisition récente de la Société Générale au Congo illustre cette stratégie dynamique de croissance et d'expansion maîtrisée.

● Confiance : Avec ses certifications internationales (ISO 9001:2015, AML 30000, MSI 20000) et son approche axée sur la transparence et l'intégrité, BGFIBank s'impose comme un partenaire fiable, au service de la réussite économique et sociale de ses clients.

● Excellence : Offrant des services bancaires premium et sur-mesure, le groupe incarne une vision ambitieuse et innovante, portée par des standards de qualité rigoureux et un accompagnement personnalisé.

Un message clair porteur d'ambition



« Le Meilleur est Avenir » incarne la conviction profonde du Groupe : un avenir prospère et durable est possible grâce à des actions concrètes et des partenaires solides. Cette campagne traduit une promesse claire : transformer chaque opportunité en réussite, tout en contribuant au développement économique et social de l'Afrique.

Un engagement renouvelé pour l'avenir

Cette initiative marque le début d'un engagement renouvelé pour renforcer la visibilité du Groupe et affirmer son rôle de partenaire incontournable pour les entreprises, les institutions et les citoyens. Avec cette campagne, BGFIBank ambitionne de consolider sa position de leader économique tout en promouvant un avenir prospère, inclusif et durable pour l'Afrique.

Henri Claude OYIMA, Président-directeur général du Groupe BGFIBank, déclare : "Chez BGFIBank, nous croyons fermement que chaque défi est une opportunité et que chaque ambition mérite d'être soutenue. Avec la campagne "Le Meilleur est Avenir", nous réitérons notre engagement à bâtir un avenir prospère et durable pour nos clients, nos partenaires et le continent africain tout entier."

À propos de BGFIBank :

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l'ambition d'être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Équipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie.

Le Groupe BGFIBank enrichit sans cesse son offre en s'appuyant notamment sur l'expertise de ses partenaires, s'ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Avec près de 2600 collaborateurs présents dans douze pays qui accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, en République Centrafricaine, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Équatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.