L’African Business Lawyers’ Club (ABLC) tiendra sa 15e Conférence annuelle le mercredi 4 novembre 2026 à partir de 17h00 à la Maison des Travaux Publics, à Paris, sur la thématique : « La place de l’Afrique dans la géopolitique des mines ».

Devenue un rendez-vous annuel des professionnels intéressés par les enjeux économiques et juridiques du continent africain, la Conférence annuelle de l’ABLC se penchera cette année sur le positionnement stratégique du continent africain dans la géopolitique des mines.

Alors que la première table ronde sera l’occasion d’aborder le rapport de force entre les enjeux de construction de chaînes de valeur locales et les nécessités de réapprovisionnement du monde, la deuxième table ronde sera dédiée aux enjeux et tendances en matière d’énergie, de financement et de contenu local. Enfin, la troisième et dernière table ronde sera l’opportunité de discuter de géopolitique, d’arbitrage international et de protection des investissements.

Cette conférence réunira des décideurs publics, des institutions financières, des experts du secteur minier, des investisseurs et des partenaires techniques. Entre autres, Pierre Bernheim, avocat associé au sein de Trinity International, Joël Sanon, responsable du secteur des industries extractives et des ressources naturelles au sein de l’African Legal Support Facility (ALSF), Abdoul Karim Kabèlè Camara, vice-président en charge des relations gouvernementales et extérieures au sein de Fortuna Mining, et Paul Obambi, directeur général de Sapro Mayoko, partageront leurs visions aux côtés d’Aïssatou Diop, conseillère juridique senior au sein du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), Selma Baccari, directrice senior chez Kroll, Sébastien Gaudu, avocat associé au sein d’Asafo & Co, Francesca Ngahane, avocate au sein de MADA, et Mamadou Gacko, avocat au sein de DLA Piper.

L’inscription à cet événement est gratuite mais obligatoire. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Conférence annuelle 2026 de l’ABLC.

Informations pratiques

Date et heure : mercredi 4 novembre 2026, 17h00

mercredi 4 novembre 2026, 17h00 Lieu : Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris

Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris Thème : « La place de l’Afrique dans la géopolitique des mines »

« La place de l’Afrique dans la géopolitique des mines » Inscription : gratuite, mais obligatoire

À propos de l’ABLC

Créée en mai 2011 sous forme d’association loi 1901, l’African Business Lawyers’ Club réunit des jeunes professionnels du droit animés par la volonté de promouvoir, auprès d’investisseurs et de praticiens intéressés par l’Afrique, une meilleure perception de la pratique des affaires en Afrique. L’ABLC est composée de plus d’une centaine de membres issus de tous les horizons du continent africain et exerçant le droit des affaires en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.