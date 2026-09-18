De l'idée au marché - HEC Paris ouvre sa rentrée 2026 à Abidjan autour des enjeux de croissance entrepreneuriale

À l’occasion des cinq ans du programme Challenge+ Afrique à Abidjan, HEC Paris ouvre sa rentrée 2026 avec une séquence consacrée aux fondamentaux de l’entrepreneuriat et aux enjeux du passage de l’idée au marché. Rencontre avec le Pr. Étienne Krieger autour de son nouvel ouvrage, 25 idées clés pour entreprendre et innover, conférence sur la satisfaction client et Demo Day de la promotion 2025-2026 rythmeront cette rentrée placée sous le signe de la structuration, de la croissance et de l’exécution.

Depuis son lancement à Abidjan en 2021, Challenge+ Afrique accompagne des entrepreneurs dans la structuration et le développement de projets à fort potentiel. Cinq ans plus tard, cette nouvelle rentrée offre à HEC Paris l’occasion de dépasser la seule célébration d’un anniversaire pour porter un regard plus large sur l’évolution des besoins des entrepreneurs : trouver leur marché, consolider leur modèle économique, mieux comprendre leurs clients, structurer leur organisation et financer leur croissance. Alors que l’enjeu ne réside plus seulement dans la capacité à lever des fonds, mais dans celle à transformer une ambition en activité structurée, HEC Paris articule cette séquence autour de trois dimensions complémentaires : expertise, retour d’expérience et mise en pratique.

25 idées clés pour revenir aux fondamentaux de l’entrepreneuriat

À l’occasion de sa présence à Abidjan, Étienne Krieger, professeur à HEC Paris, cofondateur et directeur académique de Challenge+, présentera son nouvel ouvrage, 25 idées clés pour entreprendre et innover, lors d’une rencontre-dédicace à la FNAC Cap Sud.

Avec des formules volontairement incisives telles que “Ne bâtissez pas de cathédrale technologique en plein désert” ou “Ça doit cracher du cash !” , il rassemble les enseignements forgés au fil de plusieurs décennies d’accompagnement de porteurs de projets. Structuré autour de cinq piliers - l’équipe, la stratégie, le business plan, le commercial et la finance -, l’ouvrage propose une approche pragmatique pour éclairer les décisions, anticiper les difficultés et acquérir les réflexes nécessaires au développement d’une entreprise.

Une pédagogie qu’Etienne Krieger résume ainsi : “Le continent africain ne manque ni de talents ni de projets prometteurs. Cependant, une idée ne devient une entreprise que lorsqu’elle résiste à l’épreuve du réel et du marché. Le pitch permet de raconter une vision ; l’exécution consiste à la traduire en décisions, en clients, en revenus et en organisation. Cinq ans après le lancement de Challenge+ Afrique, notre conviction reste la même : le véritable enjeu n’est pas seulement de lancer un projet, mais de bâtir un modèle solide, capable de répondre à un besoin et de se développer.”

Le client au coeur de la croissance

Parmi les premières réalités auxquelles un projet doit se confronter figure celle du client. Dans un contexte où la croissance repose autant sur la conquête que sur la fidélisation, la compréhension fine des attentes devient un levier stratégique de développement.

Cette question constituera l’un des axes majeurs de la conférence organisée le 30 septembre autour de la satisfaction client. Aux côtés d’Étienne Krieger, Fanny Taffaneau, fondatrice de l’Agence X, et Jeanine Posset Kassam, fondatrice de Naturazen, toutes deux certifiées du programme Challenge+, partageront leurs expériences et confronteront les enseignements académiques aux réalités du terrain.

Le Demo Day : de l’accompagnement à la mise à l’épreuve du marché

La séquence s’achèvera le 1er octobre avec le Demo Day de la promotion 2025-2026 de Challenge+ Afrique. Point d’orgue du programme, ce rendez-vous donnera aux entrepreneurs l’occasion de présenter leurs projets devant un public composé de dirigeants, investisseurs, experts et acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Reflets de problématiques locales et panafricaines, les projets présentés couvriront des secteurs variés, parmi lesquels la santé et l’intelligence artificielle, la transition énergétique, la digitalisation des services B2B ou encore l'agriculture responsable.

“Le Demo Day n’est pas une ligne d’arrivée ; c’est le moment où les entrepreneurs confrontent plusieurs mois de travail à la réalité du marché et au regard de l’écosystème. Il permet de mesurer à la fois la maturité des projets, la solidité de leur proposition de valeur et la capacité de leurs fondateurs à défendre leur modèle économique, à convaincre des partenaires et à adopter pleinement une posture de dirigeant. Le Demo Day marque ainsi moins la fin d’un parcours que l’ouverture d’une nouvelle phase de développement pour chacun d’entre eux”, souligne Alexis John Ahyee, Directeur du bureau Afrique de l’Ouest et centrale d’HEC Paris à Abidjan.

Ce cinquième anniversaire marque ainsi une étape clé dans le déploiement d'HEC Paris en Afrique : une présence inscrite dans la durée, pensée pour accompagner, aux côtés des décideurs et investisseurs locaux, le développement d’entreprises solides et créatrices d'emplois.

À propos d’HEC Paris

Créée en 1881 par la Chambre de Commerce de Paris, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. Avec 167 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus de 5000 étudiants issus de plus de 130 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : Bachelor, programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.