Casablanca Finance City annonce la deuxième édition du Casablanca Business Forum sous le thème "Africa's Next Economic Chapter"

Casablanca Finance City (CFC) annonce la tenue de la deuxième édition du Casablanca Business Forum le 2 octobre 2026 sous le thème “Africa’s Next Economic Chapter” , avec l’intervention exceptionnelle du Professeur Philippe Aghion, lauréat du Prix Nobel d’économie 2025.

Le Forum réunira décideurs publics, dirigeants d’entreprises, investisseurs, institutions financières et experts internationaux autour d’une ambition commune : identifier les leviers permettant à l’Afrique de renforcer sa compétitivité, d’accroître son influence dans la gouvernance mondiale et de passer du statut de destination d’investissement à celui d’acteur des nouvelles dynamiques économiques.

L’Afrique à l’heure des nouveaux équilibres mondiaux

Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, le retour du protectionnisme, les impératifs climatiques et l’accélération technologique, États et entreprises repensent leurs stratégies, leurs investissements et leurs chaînes de valeur. Pour l’Afrique, ces transformations posent une question centrale : comment renforcer sa souveraineté tout en tirant parti des nouvelles opportunités d’investissement et de croissance ? Depuis Casablanca, le Forum ouvrira le débat sur les choix qui détermineront la trajectoire du continent dans les prochaines années.

Des expertises croisées sur les grands enjeux du continent

Cette édition réunira des dirigeants, experts et responsables institutionnels autour de cinq questions déterminantes : souveraineté économique, compétition mondiale pour les capitaux, gouvernance économique internationale, intégration régionale - notamment portée par la ZLECAf - et mobilisation des talents.

Le Professeur Philippe Aghion, dont les travaux portent sur l’innovation, la croissance et la destruction créatrice, reviendra sur les leviers permettant de faire des transformations économiques et technologiques un moteur de productivité et de compétitivité.

À ses côtés interviendront notamment Corinne Amori Brunet, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération du Bénin ; Elisabeth Moreno, Ancienne ministre française et Présidente du conseil d’administration de Ring Capital & Ring Africa ; Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, cofondateur et associé gérant de SouthBridge ; Abdellatif Mâzouz, Président du conseil régional Casablanca-Settat ; Alain Ebobissé, Président d’Africa50 ; Vera Songwe, Présidente et fondatrice du Liquidity and Sustainability Facility ; Andreas Schleicher, Directeur de l’éducation et des compétences à l’OCDE ; ainsi que Philippe Valahu, CEO du Private Infrastructure Development Group (PIDG). La liste complète des intervenants et le programme sont disponibles sur ce lien : Casablanca Business Forum 2026 .

Casablanca, au croisement des capitaux et des opportunités

Première place financière en Afrique, Casablanca Finance City rassemble près de 300 entreprises engagées sur le continent, représentant 70 nationalités et opérant dans 53 pays africains. À l’intersection de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen-Orient, CFC connecte entreprises et investisseurs internationaux aux marchés africains. Casablanca entend ainsi conforter son rôle de porte d’entrée vers le continent et de plateforme régionale au service de son intégration économique et de sa croissance.

A propos de Casablanca Finance City Authority

Créé en 2010, Casablanca Finance City (CFC) est le premier hub business et financier en Afrique selon le Global Financial Centres Index (GFCI). CFC fédère aujourd’hui près de 300 entreprises internationales autour d’un horizon stratégique commun : le développement en Afrique. Pour accompagner l'expansion de ses membres sur le continent, CFCA met à leur disposition un écosystème intégré conçu pour structurer leur développement régional, optimiser leur performance opérationnelle et amplifier leur impact.