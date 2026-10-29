Afin de contribuer à protéger l'Afrique contre les cybermenaces au fur et à mesure de leur émergence, Kaspersky a soutenu l'opération Serengeti III, coordonnée par INTERPOL, qui lutte contre un large éventail de menaces numériques visant aussi bien les particuliers que les entreprises. Les renseignements sur les menaces compilés par le centre d'expertise Kaspersky Threat Research ont servi de levier à une action des forces de l'ordre qui a conduit à l'arrestation de 1 462 suspects et à la récupération de 105 millions de dollars.

La troisième édition de l'opération Serengeti s'est déroulée du 29 juin au 31 août 2026. Dans le cadre de cette enquête, INTERPOL a réuni ses partenaires privés, dont Kaspersky, ainsi que des enquêteurs de 20 pays africains* et des États-Unis.

Serengeti III s'est attachée à neutraliser des menaces telles que la cyberfraude, les rançongiciels, la compromission de messagerie professionnelle (business email compromise, BEC), les escroqueries en ligne et l'extorsion numérique. Elle a permis d'identifier près de 66 000 victimes ciblées par les réseaux cybercriminels détectés. Les pertes financières liées à ces activités criminelles sont estimées à 385 millions de dollars par les enquêteurs financiers.

Pour aider les autorités à identifier les cibles, cartographier les réseaux criminels et soutenir les investigations, le centre d'expertise Kaspersky Threat Research a fourni, en amont de l'opération, des renseignements sur les menaces et des analyses techniques des menaces étudiées. Les experts de Kaspersky ont notamment transmis des données sur les infrastructures réseau utilisées dans les attaques par botnet et par déni de service distribué (Distributed Denial of Service, DDoS), ainsi que sur les URL d'hameçonnage et malveillantes ciblant les internautes africains.

Neal Jetton, Directeur de la lutte contre la cybercriminalité d'INTERPOL, a déclaré : « Les réseaux cybercriminels agissent sans se soucier des frontières et exploitent la technologie pour cibler leurs victimes à une échelle sans précédent. L'opération Serengeti III rappelle clairement que, si la cybercriminalité est de plus en plus transfrontalière, la coopération internationale demeure l'un des outils les plus efficaces pour démanteler les réseaux criminels, récupérer les avoirs illicites et protéger les communautés contre les préjudices numériques. »

« La nature transfrontalière de la cybercriminalité rend impossible, pour une organisation ou un pays seul, d'y faire face. C'est pourquoi Kaspersky coopère activement avec des partenaires du monde entier pour partager sa connaissance approfondie des cybermenaces, et est fier de contribuer régulièrement aux actions coordonnées par INTERPOL et d'enrichir, année après année, le bilan fructueux de ces opérations conjointes », a ajouté Yuliya Shlychkova, vice-présidente Affaires publiques mondiales chez Kaspersky.

Principaux résultats de l'opération Serengeti III

Ouganda : les autorités ont démantelé deux réseaux de fraude transnationaux et arrêté 365 ressortissants étrangers liés à des escroqueries en ligne sophistiquées à l'investissement et à la retraite, visant des victimes dans toute l'Asie.

Angola : les enquêteurs ont démantelé deux centres illégaux de minage de cryptomonnaies et arrêté neuf suspects.

Nigeria : les autorités ont arrêté un suspect à l'origine d'une vaste opération d'hameçonnage et de compromission de messagerie professionnelle, qui avait permis de récupérer des identifiants de logiciels et d'amasser environ 2,1 millions d'adresses e-mail.

Nigeria : une autre enquête, visant un système de fraude à l'investissement international promu via des applications de messagerie, a conduit à l'arrestation d'un suspect.

Outre les arrestations et les fonds récupérés, l'opération a permis de neutraliser près de 11 000 réseaux malveillants impliqués dans des cyberinfractions. À ce jour, plusieurs enquêtes issues de l'opération Serengeti III restent actives : les autorités poursuivent leurs efforts pour identifier d'autres suspects, retracer les produits illicites et analyser les preuves numériques saisies pendant l'opération.

* Pays participants à Serengeti III : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, ainsi que les États-Unis.

À propos de Kaspersky Threat Research

L'équipe Threat Research est une référence en matière de protection contre les cybermenaces. Engagés à la fois dans l'analyse des menaces et dans la conception de technologies, ses experts veillent à ce que les solutions de cybersécurité de Kaspersky reposent sur une connaissance approfondie des menaces et se montrent d'une efficacité remarquable, offrant à ses clients et à l'ensemble de la communauté un renseignement sur les menaces de premier plan et une sécurité robuste.

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée fondée en 1997. En innovant dans le secteur grâce à son approche de « cyberimmunité », Kaspersky protège les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les pouvoirs publics contre les cybermenaces, avec plus d'un milliard d'appareils protégés à ce jour.

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