La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement

La Côte d'Ivoire, pays hôte des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement, est prête à accueillir le grand événement qui doit se tenir à la fin du mois de mai.

Ces Assemblées sont l'événement statutaire le plus important du Groupe de la Banque, au cours duquel les Conseils des gouverneurs, représentant les 81 pays membres de l'institution, et la direction examinent les opérations réalisées au cours de l'année écoulée et adoptent des résolutions clés visant à faire progresser les programmes de développement en Afrique. Les Assemblées attirent chaque année plus de 3 000 délégués.

Le jeudi 15 mai, la ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement et gouverneure de la Banque pour la Côte d'Ivoire, Nialé Kaba, a, comme le veut la tradition, fait le point sur l'état des préparatifs du pays hôte devant le Conseil d'administration de l'institution.

La ministre a déclaré que les préparatifs se déroulaient sans accrocs et que les autorités ivoiriennes étaient déterminées à assurer un succès retentissant aux Assemblées. Elle a également indiqué que la Côte d'Ivoire organiserait un événement du savoir pour explorer les stratégies visant à mobiliser le capital de l'Afrique afin d'assurer la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, conformément au thème retenu cette année.

« La Côte d'Ivoire a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer le succès des Assemblées », a déclaré Mme Kaba. « Je peux affirmer avec certitude que l'état d'avancement des préparatifs est satisfaisant. »

Saluant les autorités ivoiriennes, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a souligné qu'elles avaient fait preuve d'engagement et de diligence dans le cadre d'une collaboration étroite tout au long de la phase préparatoire.

Le même jeudi 15 mai, M. Yéo Nahoua, directeur de cabinet de Mme Kaba, et André Basse, chef de la Division du protocole, des privilèges et immunités du Groupe de la Banque africaine de développement, ont signé un aide-mémoire à l'issue de la troisième mission préparatoire aux Assemblées annuelles dans la capitale économique ivoirienne.

L'aide-mémoire décrit les travaux accomplis par les autorités de Côte d'Ivoire dans le cadre de la préparation des Assemblées et les mesures complémentaires à prendre pour en assurer le succès.

La Côte d'Ivoire est un pays membre important du Groupe de la Banque africaine de développement. Depuis 2015, les financements de l'institution accordés au pays ont plus que quintuplé, passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023. Ses investissements couvrent divers secteurs : transports, énergie, agriculture, santé, éducation, eau et assainissement, gouvernance, technologies de l'information et de la communication, industrialisation, climat et développement des compétences.

La 60e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe pour les pays à faible revenu, se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à l'hôtel Sofitel Ivoire, à Abidjan, sur le thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». L'élection du prochain président du Groupe de la Banque, au terme du second mandat de l'actuel président, constituera l'un des temps forts des Assemblées 2025.

Pour en savoir plus sur les Assemblées annuelles 2025, consulter le programme et tous les événements connexes, veuillez cliquer sur ce lien.