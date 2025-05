Du 18 juin au 8 juillet - Africa Fashion Up revient aux Galeries Lafayette

Après le succès de la première édition en 2024, Africa Fashion Up, à travers sa marque vitrine STUDIO KA, revient aux Galeries Lafayette Paris Haussmann avec un nouveau rendez-vous incontournable : Africa Now. Du 18 juin au 8 juillet 2025, un pop-up store exceptionnel mettra à l’honneur la nouvelle garde de la création africaine contemporaine. Mode, audace, modernité : plongez dans l’univers vibrant des talents du continent.

Lancée en 2024 avec STUDIO KA, vitrine du programme Share Africa, cette initiative avait permis, pour la toute première fois, l’intégration de jeunes marques africaines au sein du grand magasin parisien, véritable temple de la mode internationale. Organisée sous la Coupole des Galeries Lafayette, cette première vente avait offert aux créateurs une visibilité exceptionnelle, renforcée par leur présence à la Fashion Week de Paris, leur ouvrant ainsi l’accès aux réseaux clés de l’industrie de la mode internationale.

Forte de son succès auprès du public, cette nouvelle édition s’annonce encore plus ambitieuse, avec une fois encore une sélection pointue de designers par Share Africa, aux côtés desquels seront également présentés cette année des stylistes issus des plateformes CANEX x TRANOÏ et Adama Paris.

Installé au cœur du grand magasin parisien, au 3e étage, Africa Now proposera une sélection de marques portées par une nouvelle génération de créateurs africains, à la croisée des savoir-faire traditionnels, de l’innovation textile et des esthétiques identitaires. Ce pop-up store permettra au grand public de découvrir et d’acquérir des pièces uniques, incarnant la vitalité d’une mode africaine audacieuse, structurée et en pleine reconnaissance sur la scène internationale.

Les designers Africa Fashion Up x Share Africa mis à l’honneur :

BANKE KUKU (Nigeria) : Marque qui conçoit des pièces de loungewear de luxe mêlant influences britanniques et nigérianes ;

: Marque qui conçoit des pièces de loungewear de luxe mêlant influences britanniques et nigérianes ; ALGUEYE (Sénégal) : Un style à la fois moderne et ethnique, conçu pour hommes et femmes, inspiré des cultures africaines contemporaines ;

Un style à la fois moderne et ethnique, conçu pour hommes et femmes, inspiré des cultures africaines contemporaines ; BANDAMA (Côte d’Ivoire) : Marque engagée qui valorise le wax et le savoir-faire local ivoirien à travers une mode éthique et solidaire ;

: Marque engagée qui valorise le wax et le savoir-faire local ivoirien à travers une mode éthique et solidaire ; COLLÉ SOW ARDO (Sénégal) : Pionnière de la mode africaine, reconnue pour son travail autour du pagne tissé et son engagement au service de l’industrie textile locale.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à structurer la filière mode sur le continent, en créant des passerelles durables entre Paris et les scènes créatives africaines. Depuis 2020, Africa Fashion Up révèle une nouvelle génération de créateurs talentueux et valorise la créativité de la jeunesse africaine. Accompagnés par Balenciaga, les Galeries Lafayette Paris Haussmann et HEC Paris, les designers sélectionnés bénéficient d’un mentorat de haut niveau, d’une visibilité internationale et d’une formation d’excellence.

“Lorsque nous avons franchi les portes des Galeries Lafayette avec nos créateurs pour la première fois en 2024, c’était un geste fort : rendre visibles, au cœur d’une institution emblématique de la mode parisienne et internationale, les nouvelles voix de la création africaine. Avec cette deuxième édition, nous affirmons encore davantage que le luxe peut — et doit — s’écrire avec l’Afrique”, affirme Valérie Ka, fondatrice de Share Africa et d’Africa Fashion Up.

Alix Morabito, Directrice des Achats Mode Femme et des Projets Spéciaux des Galeries Lafayettes Paris Haussman, s’est dit "ravie d’accueillir cette nouvelle génération de créateurs de mode contemporains issus du continent africain", avant d’ajouter qu’à travers ce pop-up, "Les Galeries Lafayette continuent à affirmer leur volonté de révéler au public l'énergie de la création".

Note aux éditeurs

A propos de Share Africa - Africa Fashion Up

Share Africa est une plateforme de rencontres et d’échanges. Son but : développer et renforcer les relations entre la France et l’Afrique autour de la création et de l’innovation et mettre en avant leurs fondateurs : entrepreneurs, inventeurs, designers, activistes, penseurs, entrepreneurs sociaux ou même étudiants. Pour cela, Share Africa organise des événements plusieurs fois par an et souhaite devenir le point de rencontre et d’information à destination des entrepreneurs en Afrique et en France.