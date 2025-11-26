Le Conseil d’Administration de Smart Africa valide le Schéma Directeur pour la Santé Numérique afin de bâtir un Marché Unique Africain de la Santé Numérique – Une décision historique en marge du Sommet Transform Africa 2025 qui consacre la santé numérique comme infrastructure essentielle pour sauver des vies.

Le Conseil d’Administration de Smart Africa, composé de Chefs d’État, a formellement validé le Schéma Directeur de Smart Africa pour la Santé Numérique, le cadre continental visant à bâtir des systèmes de santé numériques interopérables, centrés sur la personne, et à avancer vers un Marché Unique Africain de la Santé Numérique.

Le Schéma Directeur propose une feuille de route fondée sur des normes pour permettre aux pays de mettre en œuvre des solutions favorisant l’échange sécurisé d’informations de santé, le renforcement de la performance des systèmes et la libération du potentiel d’innovation. Il établit des fondations claires en matière de gouvernance, de politiques, de normes, de renforcement des compétences et d’infrastructures, tout en impulsant la mise en œuvre à travers des plateformes technologiques et des mécanismes de financement durables.

Les indicateurs sanitaires de l’ Afrique souligne l’urgence de cette decision: l’espérance de vie moyenne n’est que de 64 ans, contre 72 ans au niveau mondial. La mortalité infantile s’élève à 47 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit près du double de la moyenne mondiale. Les dépenses de santé par habitant en Afrique subsaharienne ne sont que de 79 dollars, contre 1 015 dollars dans le monde.

Derrière ces chiffres se cache une vérité douloureuse: les systèmes de santé africains déploient des efforts considérables, mais ils ne collaborent pas ensemble. Lorsqu’une jeune fille de 15 ans atteinte de diabète s’effondre à l’école, la clinique locale, pourtant située à quelques minutes, ne peut pas accéder à son dossier médical. Les agents de santé doivent deviner le traitement ou retarder la prise en charge. Des vies sont perdues non pas par manque d’expertise, mais par manque de connexion.

L’opportunité est sans précédent. D’ici 2030, les connexions SIM en Afrique atteindront 1,36 milliard, couvrant 99 % de la population. Le taux de pénétration des smartphones passera de 51 % à 88 %. Pour la première fois dans l’histoire, presque chaque Africain sera joignable numériquement, offrant une occasion unique de repenser la prestation des services de santé.

Lacina Koné, Directeur Général et PDG de Smart Africa, a déclaré: «C’est le moment de la santé numérique pour l’Afrique. Lorsque notre Conseil de Chefs d’État valide ce Schéma Directeur, il ne fait pas qu’approuver un cadre; il affirme que l’avenir des soins de santé en Afrique sera numérique, interconnecté et conçu par des Africains pour les Africains.»

La prochaine étape consiste à mettre en place la gouvernance du Réseau de Leadership pour la Santé Numérique de Smart Africa, qui mettra en œuvre le Marché Unique Africain de la Santé Numérique, ou en d’autres termes l’Espace Africain des Données de Santé. Ensemble, nous veillerons à ce qu’aucun Africain ne perde la vie parce que ses informations de santé n’ont pas pu le suivre.