GoCab, fintech spécialisée dans la mobilité, lève 45 millions de dollars pour accélérer le passage à l'électrique et l'inclusion financière en Afrique

Fondée en 2024, GoCab a été créée pour répondre à une problématique structurelle en Afrique : l’accès limité au financement éthique et à la propriété de véhicules pour les travailleurs de l’économie des plateformes. En combinant mobilité, technologie et finance inclusive, l’entreprise permet aux chauffeurs et aux livreurs de générer des revenus stables tout en accédant progressivement à la propriété de leurs véhicules. Dès 2025, GoCab s’impose comme un leader sur plusieurs marchés africains, accompagnant des milliers de chauffeurs et contribuant à la structuration de systèmes de mobilité urbaine plus propres et durables.

GoCab a été fondée par Azamat Sultan et Hendrick Ketchemen, tous deux issus du secteur de la banque d’investissement, avec une expertise approfondie en finance structurée et en marchés émergents. L’entreprise a été créée avec une ambition claire : transformer le capital en un outil puissant au service de la mobilité sociale, l’inclusion financière et l’autonomisation économique à long terme. Aujourd’hui, GoCab emploie plus de 120 personnes de 18 nationalités.

L’entreprise a clôturé avec succès un tour de table de 45 millions de dollars, comprenant 15 millions de dollars en fonds propres et 30 millions de dollars en dette, mené par E3 Capital et Janngo Capital, avec la participation de KawiSafi Ventures et Cur8 Capital. Ce financement permettra à GoCab de développer ses activités sur ses principaux marchés en Afrique et de s’implanter dans de nouvelles villes à forte croissance sur le continent et au-delà. L’objectif est également d’augmenter significativement la part de véhicules électriques constituant la flotte, et de déployer des solutions basées sur l’IA pour le scoring, l’optimisation de flotte et la gestion des risques. Présente sur cinq marchés1, GoCab génère plus de 17 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) après seulement 18 mois d’activité.

« Avec GoCab, notre ambition est de rendre leur dignité aux conducteurs et de leur ouvrir de nouvelles perspectives par l’accès à la propriété », déclare Azamat Sultan, cofondateur et président exécutif de GoCab. « En Afrique, ce sont des millions de personnes qui sont exclues à la fois de la mobilité et du financement. Nous avons constaté que le capital circulait partout, sauf en direction de ceux qui en avaient réellement besoin pour travailler. Ce tour de table nous permet de passer à l’échelle supérieure de manière responsable : nous élargissons l’accès à un financement juste et éthique tout en accélérant la transition vers la mobilité électrique ainsi que la réduction des émissions de carbone afin de bâtir un avenir plus inclusif et durable, avec le soutien de nos investisseurs. »

Hendrick Ketchemen, cofondateur de GoCab, ajoute : « Transformer des vies et améliorer le quotidien de milliers de familles est la mission fondamentale que nous nous sommes fixée. Nous sommes ainsi convaincus que le capital peut et doit devenir un puissant outil de transformation des écosystèmes en Afrique et dans les marchés émergents. »

Les investisseurs ont souligné le positionnement singulier de GoCab, au croisement de l’inclusion financière, de la mobilité éco-intelligente et de l’avenir du travail. Vladimir Dugin, Managing Partner chez E3 Capital, indique : « La pénurie de véhicules et le coût élevé des transports ressortent comme deux des enjeux les plus critiques en Afrique. GoCab adresse ces défis grâce à une plateforme pilotée par la donnée et la technologie, qui élargit l’accès à la mobilité tout en améliorant l’efficacité à grande échelle. La croissance rapide de sa flotte de véhicules électriques réduit les coûts tant pour les passagers que pour les chauffeurs, tout en diminuant significativement les émissions de carbone. Nous sommes fiers de soutenir GoCab dans la construction du futur leader panafricain de la mobilité de demain. »

Fatoumata Bâ, fondatrice et présidente exécutive de Janngo Capital, ajoute : « Nous sommes fiers de mener ce tour de table de 15 millions de dollars en equity pour GoCab, ainsi que 30 millions de dollars de financement en dette. Nous avons été impressionnés par leur vision, leur équipe de classe mondiale et leur qualité d’exécution. Grâce à ce financement, GoCab dispose désormais de l’envergure nécessaire pour déployer des milliers de véhicules productifs, garantissant chacun un revenu à temps plein. Avec une feuille de route opérationnelle claire visant 10 000 actifs en circulation et 100 millions de dollars de revenus récurrents, GoCab démontre comment le financement éthique peut se traduire par des dizaines de milliers d’emplois décents, une plus grande résilience des ménages et une croissance durable à grande échelle. »

Marcus Watson, Partner chez KawiSafi Ventures, commente : « GoCab construit une infrastructure essentielle pour la mobilité éco-intelligente et l’avenir du travail dans les marchés émergents. L’alliance d’une exécution rigoureuse, de solides indicateurs économiques et d’une thèse d’impact claire fait de GoCab une plateforme clé pour une croissance durable. »

L’Afrique abrite une main-d’œuvre issue de l’économie des plateformes en forte croissance, alors même que des millions de travailleurs demeurent exclus des systèmes financiers traditionnels. GoCab apporte une réponse concrète à cette problématique en offrant l’accès aux véhicules, des parcours structurés vers la propriété et des opportunités de revenus pérennes. La mobilité électrique est un pilier central de la stratégie de l’entreprise : en accroissant sa flotte de véhicules électriques, GoCab vise à réduire les émissions de carbone, à abaisser les coûts d’exploitation pour les chauffeurs et à accompagner les villes africaines dans la création d’écosystèmes de transport plus propres et plus résilients. Avec plus de 400 millions de travailleurs de l’économie des plateformes dans le monde, dont une grande partie en Afrique, GoCab se positionne à la croisée de l’inclusion financière, de la mobilité électrique et de l’impact technologique.

¹ Présence opérationnelle de GoCab dans cinq pays : Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Émirats Arabes Unis et Chili.

À propos de GoCab

GoCab est une plateforme de mobilité et de services financiers permettant aux travailleurs de l’économie des plateformes sur les marchés émergents d’accéder à des actifs productifs via des solutions de financement éthiques et conformes à la charia. En combinant technologie propriétaire et partenariats avec des plateformes, GoCab aide les chauffeurs et les livreurs à accéder à la propriété de leurs véhicules, à la stabilité et à des revenus à long terme.

À propos d’E3 Capital

E3 Capital est un fonds de capital-risque de premier plan spécialisé dans les phases d’amorçage, soutenant des entreprises qui développent des modèles économiques digitalisés, décentralisés et décarbonés sur les marchés émergents. Le fonds vise à accélérer la transition vers une économie bas carbone en aidant des fondateurs ambitieux à changer d’échelle et à déployer des solutions transformatrices répondant aux défis climatiques les plus urgents du continent - et au-delà. E3 Capital s’associe à des entrepreneurs visionnaires qui exploitent les technologies numériques pour combler l’écart entre transition climatique et croissance durable. E3 Capital s’appuie sur une équipe d’entrepreneurs expérimentés profondément convaincus du pouvoir de la technologie pour résoudre des défis complexes sur les marchés émergents. Pour en savoir plus : https://e3-cap.com/

À propos de Janngo Capital

Janngo Capital développe, accompagne et finance des champions digitaux panafricains alliant performance économique et impact social inclusif, avec la conviction que la technologie et le capital peuvent accélérer le développement et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique. Janngo Capital gère le plus important fonds technologique africain dédié à l’égalité femmes-hommes, investissant jusqu’à 5 millions d’euros dans des startups proposant des solutions innovantes aux défaillances de marché tout en créant des emplois à grande échelle, notamment pour les femmes et les jeunes. 56 % des entreprises de son portefeuille sont dirigées par des femmes et 67 % ont été fondées en Afrique francophone - parmi lesquelles des champions tels que Sabi et Expensya. Janngo Capital opère sous licence complète d’AIFM (gestion de fonds d’investissement alternatifs) et dispose de bureaux à Abidjan, Paris et à l’île Maurice. Ses investissements couvrent de nombreux secteurs, notamment la santé, la logistique, les services financiers, le e-commerce, l’agrobusiness, la mobilité et les industries créatives. Janngo Capital est lauréat du Africa CEO Forum Gender Equality Award 2023. Pour en savoir plus : www.janngo.africa