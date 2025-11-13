Endeavour obtient l'approbation de l'étude environnementale pour le développement du projet aurifère d'Assafo-Dibibango

Endeavour obtient l’arrêté environnemental du ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique de Côte d’Ivoire pour le développement du projet aurifère Assafo-Dibibango.

Le projet devrait être capable de produire en moyenne 330 000 onces d’or par an sur dix ans.

La publication de l’étude de faisabilité définitive (DFS) est attendue début 2026.

Endeavour Mining (« Endeavour ») a le plaisir d’annoncer avoir reçu l’arrêté ministériel signé par le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique de Côte d’Ivoire, accordant les autorisations environnementales nécessaires au développement du projet aurifère Assafo-Dibibango (« Assafou »), situé dans le département de Tanda.

Approbation de l’Étude d’impact environnemental et social approfondie

Cet arrêté entérine l’approbation de l’Étude d’impact environnemental et social approfondie (EIESA), soumise au cours de l’année 2025 et fondée sur la conception du projet présentée dans l’Étude de préfaisabilité (PFS) publiée le 11 décembre 2024.

Le cabinet indépendant Côte d’Ivoire Enval (CI ENVAL), agréé par le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, a été mandaté pour réaliser l’EIESA du projet minier d’Assafo-Dibibango, sous la supervision et le contrôle de l’Agence Nationale de l’Environnement.

L’EIESA constitue un outil essentiel d’analyse visant à évaluer les effets potentiels d’un projet sur les milieux naturel et social avant sa mise en œuvre. Elle permet d’identifier et d’évaluer les impacts, tout en proposant des mesures pour les atténuer et renforcer les opportunités positives.

Cette étude a été examinée et approuvée par une commission interministérielle, lors de sa session du 30 juillet 2025, à laquelle était notamment représentés :

le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique (dont le Centre Ivoirien Antipollution) ;

le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie ;

le ministère des Eaux et Forêts ;

le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;

le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (dont l’Office National de la Protection Civile) ;

le ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier ;

le ministère de l’Agriculture ;

le ministère des Transports ;

et le ministère de l’Économie et des Finances.

Des représentants du Gouvernement, des Préfets, des Sous-préfets ainsi que des communautés riveraines ont également pris part à cette session.

À l’issue de cette phase de consultation, le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique a approuvé l’EIESA dans un arrêté ministériel signé le 30 septembre 2025. Cette approbation marque une étape importante en vue de l’obtention du permis d’exploitation minière auprès de la Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG).

Un projet stratégique pour le portefeuille d’Endeavour

L’Étude de préfaisabilité (PFS) publiée le 11 décembre 2024 a confirmé le fort potentiel du projet Assafou, appelé à devenir un actif de premier plan au sein du portefeuille d’Endeavour.

Ce projet de grande envergure, à faibles coûts d’exploitation et à longue durée de vie, devrait produire en moyenne 330 000 onces d’or par an sur les dix premières années, tout en se positionnant dans le premier quartile des coûts les plus bas du secteur.