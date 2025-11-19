Smart Africa lance le premier Conseil Africain de l'IA pour accélérer la transformation numérique du continent

19 Novembre 2025
Contenu d'un Partenaire Premium
35Nord (Paris)

Le Conseil d'administration de Smart Africa vient de franchir une étape décisive pour la transformation numérique du continent en établissant officiellement le Conseil Africain de l'Intelligence Artificielle. Cet acte marque le début d'une nouvelle ère de leadership africain dans la gouvernance et l'innovation en matière d’IA. 

Présidé par S.E.M Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda et Président du Conseil d’Administration de Smart Africa, le Conseil réunit   42 Chefs d’État africains, le   Commissaire de l’Union africaine à l’Énergie et aux Infrastructures, la   Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que des représentants majeurs du secteur privé et des partenaires au développement.

Le mandat du Conseil se veut ambitieux tout en étant clairement défini :   formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles   guider l’Afrique vers un avenir où l’intelligence artificielle est accessible à tous, utilisée de manière responsable et véritablement bénéfique pour les populations africaines. Cette initiative réaffirme l’engagement du continent en faveur de la   souveraineté numérique, de l’innovation inclusive et d’une   croissance économique durable   à l’ère de l’IA.

Notre Conseil nous a demandé d'œuvrer pour que l’Afrique montre la voie - et non qu’elle la suive - dans la transformation mondiale de l’IA”,   a déclaré   Lacina Koné,   Directeur Général et CEO de Smart Africa.   “Avec la création du Conseil Africain de l’IA, nous franchissons une étape décisive vers un avenir guidé par l’IA, ancré dans les valeurs africaines, adapté aux défis du continent et conçu pour libérer le potentiel africain. Ces 15 personnalités d’exception apportent l’expertise, la vision et l’engagement nécessaires pour faire de l’Afrique un créateur - et non simplement un consommateur - de ces nouvelles technologies.

La création du Conseil Africain de l’IA fait suite à un   processus de sélection rigoureux,   mené par   Smart Africa, la   Commission de l’Union africaine (CUA)   et l’Union internationale des télécommunications, garantissant un équilibre géographique et une représentation couvrant six domaines thématiques clés : infrastructures, données, marchés, talents, investissements et gouvernance.

Cette initiative est l’aboutissement de plusieurs mois de   vastes   consultations multipartites,   ainsi que d’un   appel à candidatures lancé à l’échelle du continent, ayant reçu plus de   400 dossiers provenant  de 57 nationalités, issus des secteurs public, académique, de la société civile et de l’industrie.

Composition du Conseil Africain de l’IA

Ministres des TIC (7) :

  • S.E.M   Sid Ali Zerrouki, Ministre des Postes et des Télécommunications,   Algérie
  • S.E.M   Dr. Boukar Michel, Ministre des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation,   Tchad
  • S.E.M   William Kabogo Gitau, Secrétaire de Cabinet, Ministère de l’Information, des Communications et de l’Économie Numérique,   Kenya
  • S.E.M   Dr. Bosun Tijani, Ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie Numérique,   Nigeria
  • S.E.M   Paula Ingabire, Ministre des TIC et de l’Innovation,   Rwanda
  • S.E.M   Cina Lawson, Ministre de l’Économie Numérique et de la Transformation Digitale,   Togo
  • S.E.M   Tatenda Mavetera, Ministre des Technologies de l'Information, de la Communication, de la Poste et des Services de Courrier,   Zimbabwe

Membres indépendants (8):

  • Dr Paulin Basinga,   Directeur pour l’Afrique,   Fondation Bill & Melinda Gates
  • Karim Beguir,   Fondateur et CEO,   InstaDeep
  • Yasser Shaker,   CEO,   Orange Moyen-Orient et Afrique
  • Chenai Chair,   Directrice,   Masakhane African Languages Hub
  • Akua Gyekye,   Directrice Senior et Responsable des Affaires Gouvernementales – Afrique,   Microsoft
  • Prof. Vukosi Marivate,   Directeur de la Data Science,   Université de Pretoria / Co-fondateur, Lelapa AI / Deep Learning Indaba
  • Walid Naffati,   CEO et Rédacteur en chef,   Tunisie Haut Débit
  • Alex Okosi,   Directeur Général pour l’Afrique subsaharienne, Google
Tagged:
Copyright © 2025 35Nord. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.