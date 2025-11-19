Smart Africa lance le premier Conseil Africain de l'IA pour accélérer la transformation numérique du continent

Le Conseil d'administration de Smart Africa vient de franchir une étape décisive pour la transformation numérique du continent en établissant officiellement le Conseil Africain de l'Intelligence Artificielle. Cet acte marque le début d'une nouvelle ère de leadership africain dans la gouvernance et l'innovation en matière d’IA.

Présidé par S.E.M Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda et Président du Conseil d’Administration de Smart Africa, le Conseil réunit 42 Chefs d’État africains, le Commissaire de l’Union africaine à l’Énergie et aux Infrastructures, la Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que des représentants majeurs du secteur privé et des partenaires au développement.

Le mandat du Conseil se veut ambitieux tout en étant clairement défini : formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles guider l’Afrique vers un avenir où l’intelligence artificielle est accessible à tous, utilisée de manière responsable et véritablement bénéfique pour les populations africaines. Cette initiative réaffirme l’engagement du continent en faveur de la souveraineté numérique, de l’innovation inclusive et d’une croissance économique durable à l’ère de l’IA.

“Notre Conseil nous a demandé d'œuvrer pour que l’Afrique montre la voie - et non qu’elle la suive - dans la transformation mondiale de l’IA”, a déclaré Lacina Koné, Directeur Général et CEO de Smart Africa. “Avec la création du Conseil Africain de l’IA, nous franchissons une étape décisive vers un avenir guidé par l’IA, ancré dans les valeurs africaines, adapté aux défis du continent et conçu pour libérer le potentiel africain. Ces 15 personnalités d’exception apportent l’expertise, la vision et l’engagement nécessaires pour faire de l’Afrique un créateur - et non simplement un consommateur - de ces nouvelles technologies.”

La création du Conseil Africain de l’IA fait suite à un processus de sélection rigoureux, mené par Smart Africa, la Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Union internationale des télécommunications, garantissant un équilibre géographique et une représentation couvrant six domaines thématiques clés : infrastructures, données, marchés, talents, investissements et gouvernance.

Cette initiative est l’aboutissement de plusieurs mois de vastes consultations multipartites, ainsi que d’un appel à candidatures lancé à l’échelle du continent, ayant reçu plus de 400 dossiers provenant de 57 nationalités, issus des secteurs public, académique, de la société civile et de l’industrie.

Composition du Conseil Africain de l’IA

Ministres des TIC (7) :

S.E.M Sid Ali Zerrouki , Ministre des Postes et des Télécommunications, Algérie

, Ministre des Postes et des Télécommunications, Algérie S.E.M Dr. Boukar Michel , Ministre des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation, Tchad

, Ministre des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation, Tchad S.E.M William Kabogo Gitau , Secrétaire de Cabinet, Ministère de l’Information, des Communications et de l’Économie Numérique, Kenya

, Secrétaire de Cabinet, Ministère de l’Information, des Communications et de l’Économie Numérique, Kenya S.E.M Dr. Bosun Tijani , Ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie Numérique, Nigeria

, Ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie Numérique, Nigeria S.E.M Paula Ingabire , Ministre des TIC et de l’Innovation, Rwanda

, Ministre des TIC et de l’Innovation, Rwanda S.E.M Cina Lawson , Ministre de l’Économie Numérique et de la Transformation Digitale, Togo

, Ministre de l’Économie Numérique et de la Transformation Digitale, Togo S.E.M Tatenda Mavetera, Ministre des Technologies de l'Information, de la Communication, de la Poste et des Services de Courrier, Zimbabwe

Membres indépendants (8):