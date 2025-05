Assemblées annuelles 2025 - Des dirigeants africains soulignent la nécessité de trouver des solutions locales pour relever les défis économiques

Au début des Assemblées annuelles à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement a organisé un dialogue présidentiel de haut niveau visant à définir les grandes lignes de la prochaine phase du développement du continent.

La table ronde a réuni le président ghanéen, John Dramani Mahama, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, le vice-président tanzanien, Philip Mpango, et le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine.

Ils ont présenté les progrès réalisés dans leurs pays respectifs et proposé des stratégies visant à approfondir le commerce intra-africain, à renforcer les systèmes énergétiques et de transport et à intensifier la mobilisation des ressources nationales, des domaines clés ciblés pour permettre à l'Afrique de réaliser son potentiel économique.

Plus tôt, dans son allocution d'ouverture, le président ivoirien, Alassane Ouattara, avait réaffirmé que l'Afrique devait financer son propre avenir. « Nous ne pouvons pas continuer à compter sur l'aide extérieure. Nos routes, nos écoles et nos emplois doivent être construits avec nos propres capitaux. Il est temps d'investir en nous-mêmes », avait-il déclaré devant les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les dirigeants d'institutions financières de développement et les représentants de la société civile.

Les Assemblées annuelles 2025, qui se tiennent sur le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement », sont également l'occasion pour les dirigeants de rendre hommage à Akinwumi Adesina, qui achève son deuxième mandat à la fin du mois d'août.

M. Mahama a informé les participants à la table ronde des progrès significatifs accomplis par son pays en matière de restructuration de la dette, prévoyant un ratio dette/PIB de 55 à 58 % d'ici à la fin de l'année, bien en avance sur le calendrier prévu.

Élu en décembre 2024 sur un programme de réformes économiques, M. Mahama a également souligné le rôle croissant du Ghana en tant que plateforme du commerce, avec des ports modernisés servant de centres de redistribution en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

« Nous sommes entrés dans un monde transactionnel, ce qui est le signal pour l'Afrique qu'elle doit s'en sortir par ses propres moyens », a-t-il lancé, en soulignant l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le président Assoumani a évoqué le rôle vital de la diaspora comorienne, dont les envois de fonds dépassent l'aide publique au développement et représentent environ 20 % du PIB du pays. Il a présenté des plans visant à rationaliser les canaux d'investissement de la diaspora, qui compte 350 000 personnes pour une population nationale de 800 000 habitants.

« Notre diaspora représente environ 50 % de notre population, et ses membres sont de fervents patriotes. Où qu'ils se trouvent, ils pensent à leur pays », a-t-il salué, avant de dévoiler de nouvelles initiatives visant à rationaliser les canaux d'investissement depuis l'étranger.

M. Mpango a détaillé un pacte énergétique national de 12,9 milliards de dollars en Tanzanie, qui repose sur une centrale hydroélectrique de 2 115 mégawatts déjà achevée et s'appuie sur des plans visant à exploiter 57 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel.

Pour ce faire, la Tanzanie a mobilisé des financements nationaux grâce à des modèles innovants. « Les programmes d'obligations d'infrastructure de la Tanzanie et l'utilisation innovante des fonds de pension pour des projets de développement sont cités comme des modèles de financement national durable », a-t-il souligné.

Le Premier ministre du Niger, M. Zeine, a annoncé que son pays avait atteint l'autosuffisance alimentaire pour la première fois en 60 ans.

« La dépendance vis-à-vis des importations d'énergie est passée de 70 % à moins de 30 %, et la production pétrolière devrait atteindre 30 millions de barils en 2025 », a-t-il précisé, ajoutant que ces développements étayaient les prévisions de croissance du PIB de 7,4 %. « Le gouvernement s'est engagé à allouer les recettes à la réduction de la pauvreté et au développement durable. »

L'intégration régionale a constitué le thème dominant de la session. Les dirigeants ont cité des initiatives majeures en matière d'infrastructures - de l'autoroute transsaharienne aux réseaux électriques transfrontaliers - comme essentielles pour stimuler le commerce et la connectivité. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la voix de l'Afrique dans la finance mondiale et l'élargissement du pouvoir de négociation économique du continent.

Donnant le ton des réunions, Akinwumi Adesina a prononcé un discours d'adieu émouvant, dans lequel il a dressé un bilan positif de sa décennie à la tête de la Banque, tout en soulignant l'urgence pour le continent de devenir autonome.

M. Adesina a décrit l'impact de la Banque sur le continent, dont des financements de 91 milliards de dollars, l'amélioration des conditions de vie de 565 millions de personnes et des investissements transformateurs dans les infrastructures, les systèmes alimentaires, l'énergie et l'inclusion financière. Il a exhorté les pays africains à exploiter leurs propres capitaux, naturels, financiers et humains, pour ouvrir une nouvelle ère de développement autonome.

