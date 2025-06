Orange Bank Africa et la Mairie de Yamoussoukro signent un partenariat pour soutenir l’autonomisation économique des communautés locales

Orange Bank Africa (OBA), acteur majeur de l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest, et la Mairie de Yamoussoukro ont signé un partenariat stratégique destiné à améliorer l’accès aux services financiers pour les populations locales, notamment les femmes et les jeunes. Ce projet illustre les efforts d’OBA pour renforcer l’inclusion financière auprès des femmes et des jeunes et soutenir le développement local en Côte d’Ivoire, avec l’appui d’Orange Money.

À travers cette initiative, Orange Bank Africa réaffirme son engagement envers les populations non bancarisées et sous-bancarisées, avec le produit Tik Tak, qui permet d’obtenir des crédits en quelques secondes par le canal d’Orange Money. Depuis le lancement de Tik Tak en 2020, plus de 450 milliards F CFA ont été distribués à plus de 1,9 million de clients Orange Money.

Ansi, pour la phase pilote du projet, une enveloppe Tik Tak d’une valeur de 50 millions F CFA est allouée à 200 bénéficiaires présélectionnés par la Maire de Yamoussoukro. Ces derniers pourront bénéficier de micro-crédits allant de 100 000 à 501 000 F CFA, destinés à financer des activités génératrices de revenus et à renforcer leurs capacités entrepreneuriales.

Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général d'Orange Bank Africa, a souligné : « Ce partenariat avec la Mairie de Yamoussoukro incarne parfaitement la mission d’Orange Bank Africa : rendre l’inclusion financière accessible à tous. En soutenant ces micro-projets, nous offrons bien plus qu’un financement ; nous créons des opportunités durables pour les populations locales et contribuons à bâtir une économie plus inclusive. Chaque crédit accordé est une étape vers l’autonomie et la prospérité collective. »

Patrice Kouassi Kouamé, le Maire de Yamoussoukro, a déclaré : « Cette initiative marque une avancée majeure pour notre communauté. Grâce à l’accompagnement d’Orange Bank Africa, nous renforçons les capacités économiques de nos concitoyens et favorisons leur insertion dans le secteur formel. Ce programme pilote est un modèle que nous espérons étendre à davantage de bénéficiaires au niveau de la région.»

Un volet d’éducation financière sera également mis en œuvre pour aider les bénéficiaires à mieux gérer leurs ressources, épargner et pérenniser leurs activités. Cette approche vise à garantir un impact durable sur le plan économique et social.