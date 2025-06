CMOC finalise l'acquisition du projet aurifère Cangrejos - Une entrée stratégique dans le secteur de l'or

Le 26 juin, le groupe CMOC a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 100 % du capital du projet aurifère Cangrejos, en Équateur, marquant une étape majeure dans son expansion stratégique sur le marché mondial de l’or. La transaction a été conclue le 24 juin 2025.

Le 26 juin, le président de CMOC, M. Liu Jianfeng, a rencontré à Pékin le président équatorien Daniel Noboa, pour discuter du projet Cangrejos ainsi que des plans de développement de CMOC en Équateur. Le président Noboa a exprimé son soutien pour accélérer la réalisation du projet et a encouragé CMOC à renforcer ses investissements et opérations dans le pays, réaffirmant l’engagement du gouvernement à soutenir son avancement. M. Liu a également eu des échanges constructifs avec le ministre de l’Énergie et des Mines ainsi que le ministre des Finances de l’Équateur, abordant les perspectives de développement du projet et les opportunités de coopération future.

Situé dans la province d'El Oro, dans le sud-ouest de l'Équateur, le projet Cangrejos est un gisement de porphyre à grande échelle, situé dans la ceinture métallogénique andine, à environ 1 100 mètres d'altitude. Selon une étude de préfaisabilité réalisée en 2023, le projet possède une ressource mesurée et indiquée de 1,376 milliard de tonnes avec une teneur moyenne en or de 0,46 g/t, soit 638 tonnes d'or. Les réserves prouvées et probables sont estimées à 659 millions de tonnes avec une teneur moyenne en or de 0,55 g/t, soit 359 tonnes d'or. La durée de vie du projet est estimée à 26 ans.

Le projet offre d'importants avantages de développement, notamment une minéralisation en fosse à faible rapport de décapage, ainsi qu'une proximité avec des infrastructures essentielles – à seulement 30 km de Machala, 40 km d'un grand port, 20 km d'une sous-station et 8 km d'une route principale – avec une abondance d'approvisionnement en eau, permettant ainsi un développement à faible coût.

CMOC a constitué une équipe multidisciplinaire pour accélérer le développement du projet, avec un objectif de production commerciale d'ici 2028. La mine devrait produire en moyenne 11,5 tonnes d'or par an, ce qui pourrait augmenter la production annuelle d'or de l'Équateur de près de 50 % par rapport aux chiffres de 2024.

« L'acquisition du projet aurifère Cangrejos marque l'entrée de CMOC dans le secteur de l'or et renforce notre présence stratégique en Amérique du Sud », a déclaré M. Liu Jianfeng. « En tant que deuxième investissement majeur dans la région, après nos opérations de niobium et de phosphate au Brésil, Cangrejos reflète notre engagement à long terme pour le développement d'actifs à grande échelle et de classe mondiale. Grâce à notre expertise opérationnelle éprouvée et à notre système de gestion ESG de premier plan, nous sommes bien positionnés pour transformer ce projet en une mine rentable et respectueuse de l'environnement, créant ainsi une valeur économique durable tout en soutenant les communautés locales et en favorisant le développement durable. »

L'acquisition du projet Cangrejos par CMOC intervient dans un contexte de réformes récentes du cadre minier en Équateur, comprenant des ajustements des procédures de permis, l'introduction d'incitations fiscales et la réouverture des enregistrements de concessions. Ces évolutions offrent un environnement plus stable et favorable au développement à long terme des projets.

À propos de CMOC

CMOC Group Limited a été fondée en 1969 et est une société privée cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2007 et à la Bourse de Shanghai depuis 2012. CMOC est une entreprise internationale spécialisée dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, le raffinage, le marketing et le commerce de métaux rares. Les principaux actifs et opérations de la société sont situés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. La société est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tungstène, de molybdène et de niobium, le plus grand producteur de cobalt et un leader mondial dans la production de cuivre. Elle est également le deuxième producteur de fertilisants phosphatés au Brésil. En termes d'activités commerciales, CMOC figure parmi les trois plus grands traders de métaux de base au monde. Fidèle à son engagement en matière d'impact environnemental et social positif, la société investit massivement dans des initiatives ESG (Environnement, Social, Gouvernance), créant ainsi plus de 32 000 emplois.