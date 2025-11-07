À l’approche de son quinzième anniversaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI) entame une nouvelle ère de transformation. Portée par une vision modernisée et un dialogue renforcé avec les institutions ivoiriennes, la CCILCI affirme plus que jamais ses engagements : accompagner les acteurs économiques, promouvoir l’entrepreneuriat et contribuer activement à la croissance durable et responsable du pays.

La CCILCI a été fondée en 2010 sous l’impulsion de membres de la communauté libanaise et du D. Joseph Khoury, son Président. Portée par son nouveau Directeur Général, Serge Akl, la Chambre place ses actions au cœur des priorités économiques nationales, tout en valorisant un patrimoine entrepreneurial unique. Forte de 15 années d’existence, elle se positionne désormais comme un partenaire stratégique, responsable et inclusif, au service du développement socio-économique ivoirien.

“La communauté libanaise est installée en Côte d’Ivoire depuis plus d’un siècle. En créant la Chambre, nous avons voulu structurer cet héritage et le mettre au service du développement de notre cher pays” rappelle le D. Joseph Khoury, Président de la CCILCI, également membre du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Côte d’Ivoire.

En quinze ans, la CCILCI a rassemblé plus de 200 entreprises, développé de nombreux partenariats structurants avec différents ministères, le Patronat ivoirien (CGECI) et autres institutions publiques et privées.

Une Chambre en action, depuis sa création

Plus récemment, et pour structurer davantage son action, la Chambre a mis en place des commissions thématiques, qui incarnent la volonté de contribuer concrètement aux priorités économiques nationales.

Christine Devanlay, à la tête de la Commission Femmes Entrepreneures, témoigne : “Notre priorité au sein de la commission est de transmettre. La formation est un levier d’émancipation : nous accompagnons les femmes entrepreneures vers la formalisation, la structuration de leurs projets et leur mise en réseau”.

De son côté, Karim Hojeij, président de la Commission Jeunes Leaders, œuvre à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs : “le futur économique de la Côte d’Ivoire, c’est sa jeunesse. Il est impératif de l’accompagner, de l’écouter et de lui donner les clés de la réussite.”

CCILCI Serge Akl, Directeur Général de la CCILCI depuis 2023

Un alignement fort avec les priorités nationales

Portée par une croissance annuelle moyenne de plus de 6 % depuis plus d’une décennie, la Côte d’Ivoire s’affirme comme l’un des moteurs économiques du continent. Les grands chantiers de transformation structurelle – industrialisation, infrastructures, économie numérique, souveraineté alimentaire, éducation et emploi – sont au cœur du Plan National de Développement 2021–2025, prolongé par la vision Côte d’Ivoire 2030.

Dans ce contexte, la CCILCI entend intensifier ses actions en matière :

d’ accompagnement des jeunes entrepreneurs , en lien avec les dispositifs publics et privés notamment à travers les actions de ses commissions, et la création prochaine d’un incubateur de startups ivoiriennes ;

, en lien avec les dispositifs publics et privés notamment à travers les actions de ses commissions, et la création prochaine d’un ; d’ empouvoirement des femmes à travers la Commission Femmes Entrepreneures et le Comité Social ;

à travers la Commission Femmes Entrepreneures et le Comité Social ; de promotion de l’innovation et création prochaine d’une Commission Énergies Renouvelables afin d’accompagner la transition vers une économie plus durable et responsable ;

afin d’accompagner la transition vers une économie plus durable et responsable ; et de déploiement d’une culture de la RSE auprès de ses membres, notamment grâce à la Commission RSE nommée CRSE-3C lancée depuis janvier 2025, en partenariat avec la Chambre de Commerce France Côte d’Ivoire et le Cercle Français d’Affaires.

Serge Akl, Directeur Général de la CCILCI a souligné l’importance de garder un dialogue ouvert et une collaboration renforcée avec les institutions ivoiriennes, en s’alignant avec les priorités nationales. “Notre rôle est de créer des ponts entre les talents, les institutions et les opportunités économiques. Aujourd’hui et pendant les quinze prochaines années, nous nous engageons à être le partenaire d'un développement socio-économique durable, responsable, solidaire et inclusif de la Côte d'Ivoire ”, conclut le Directeur Général.

Alors que près de 7 millions de jeunes intégreront le marché du travail d’ici 2030, la structuration de l’écosystème entrepreneurial et le soutien aux PME apparaissent comme des leviers essentiels de cohésion sociale et de croissance durable - un engagement auquel la CCILCI entend continuer de contribuer pleinement.