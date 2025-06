Sur décision du Conseil d’administration, le Groupe industriel panafricain Eranove, acteur majeur de la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique, annonce la nomination de Monsieur Ahmadou Bakayoko au poste de Directeur général pour succéder à Monsieur Marc Albérola.

« Après 16 années passées à la tête du groupe Eranove, j’ai proposé au Conseil d’administration d’organiser une transition de gouvernance pour permettre au Groupe de poursuivre son développement, avec la même volonté d’améliorer ses performances opérationnelles et ESG. Cette décision a été validée par le Conseil d’administration. Je suis très heureux de passer le témoin à Monsieur Ahmadou Bakayoko qui me succède logiquement. Depuis ses prises de fonction en 2019 au Comité de direction du groupe et à la tête de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et de la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI), ces deux sociétés ont connu une forte croissance avec un nombre de clients multiplié par deux », déclare Monsieur Marc Albérola.

« C’est avec gratitude et fierté que je succède à Monsieur Marc Albérola que je tiens ici à remercier pour sa confiance depuis mon arrivée à la direction générale de la CIE et la SODECI. Avec plus de 9 600 collaborateurs, le groupe Eranove développe un modèle unique sur le continent qui allie un ancrage africain, une expertise sur toute la chaîne de valeur des métiers de l’eau et de l’électricité (structuration et développement de projets, production, gestion des réseaux, distribution, commercialisation) et un engagement fort en faveur des partenariats public-privé. Avec l’ensemble des équipes, je mettrai tout en œuvre pour poursuivre dans cette voie tracée par Marc », ajoute Monsieur Ahmadou Bakayoko qui prendra ses fonctions le 16 juillet et qui succédera également à Marc Albérola au poste d’Administrateur Général d’Eranove Côte d’Ivoire. Parallèlement, un processus de nomination pour la direction générale des deux filiales CIE et SODECI a été engagé.

Diplômé de l’École Polytechnique et de Télécoms Paris (France), Monsieur Ahmadou Bakayoko a commencé sa carrière dans un fonds d’investissement dans la Silicon Valley aux États-Unis avant de travailler successivement en France chez Capgemini Consulting puis Canal +, avant de rejoindre la Radiotélévision Ivoirienne (RTI) en mai 2012 comme Directeur Général Adjoint puis comme Directeur Général en 2013.

« Je tiens ici à remercier chaleureusement Monsieur Marc Albérola pour son engagement constant à la tête du Groupe. Il a su porter et piloter une stratégie panafricaine et industrielle autour de valeurs fortes, de solutions efficaces, performantes, adaptées et pérennes pour répondre au défi africain de l’accès aux services essentiels. Je suis certain que Monsieur Ahmadou Bakayoko saura poursuivre dans cette voie avec autant de succès et de réussite », conclut Monsieur Vincent le Guennou, Président du Conseil d’administration.