Innovation - Le Sénégal confirme ses ambitions régionales avec le Demo Day Challenge+ Dakar

Porté par une ambition affirmée de consolider son rôle de hub numérique de référence en Afrique de l’Ouest, le Sénégal se distingue par un écosystème entrepreneurial en plein essor, caractérisé par une richesse sectorielle, une maturité croissante et une montée en puissance de ses start-ups. Illustration de cette dynamique : la deuxième édition du Demo Day du programme Challenge+ Dakar, qui se tiendra le 1er juillet 2025.

HEC Paris, en partenariat avec la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’Ambassade de France au Sénégal, dans le cadre de la communauté LionsTech Invest, lance le Demo Day. Celui-ci marque l’aboutissement de neuf mois d’accompagnement intensif de 21 entrepreneurs. Ces derniers ont bénéficié d’un parcours exigeant alliant expertise académique, mentorat personnalisé et structuration stratégique, leur permettant ainsi de consolider leur projet et d’en affiner le positionnement.

Sélectionnées pour la solidité de leur modèle, la pertinence de leurs solutions, leur capacité à créer de la valeur et leur fort potentiel de croissance, ces start-ups reflètent la vitalité de la scène tech et créative sénégalaise. La diversité des secteurs représentés – edtech, agritech, fintech, e-commerce, énergies propres, culture – témoignent d’une ambition partagée : proposer des réponses innovantes, ancrées dans les réalités locales, tout en s’inscrivant dans une dynamique d’impact à l’échelle globale.

Le 1er juillet 2025, ces entrepreneurs présenteront leurs projets devant un public composé d’investisseurs, de partenaires institutionnels, de décideurs économiques et d’acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial africain.

Un écosystème en pleine structuration

Le dynamisme de la scène entrepreneuriale sénégalaise se reflète aussi dans les chiffres : selon le rapport 2024 de Partech Africa, le pays se classe au 8ᵉ rang africain en matière de levées de fonds, et au 1ᵉʳ rang en Afrique francophone subsaharienne.

Le programme Challenge+ Dakar s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Alliant rigueur académique, approche terrain et mentorat personnalisé, il permet aux entrepreneurs d’affiner leur proposition de valeur, de structurer leur stratégie de croissance, et de soutenir leur passage à l’échelle.

Une ambition collective portée par les partenaires

Pour Alexis JOHN AHYEE, Directeur du bureau Afrique de l’Ouest et Centrale de HEC Paris, “Challenge+ Dakar reflète pleinement notre engagement : mettre l’expertise internationale de HEC Paris au service des dynamiques locales. Ces entrepreneurs incarnent une nouvelle génération d’acteurs engagés en faveur d’un changement économique tangible. Le Demo Day va bien au-delà d’une simple vitrine de projets innovants : il s’agit d’une étape structurante dans la consolidation d’un écosystème entrepreneurial sénégalais et panafricain, solide et interconnecté. Nous sommes fiers de contribuer à faire émerger des start-ups à fort impact, compétitives et prêtes à franchir de nouveaux seuils de développement.”

Birahim DIOP, co-directeur académique du programme, complète : “Aujourd’hui, il ne suffit plus de créer une entreprise. Il faut créer de l’emploi, du sens, de l’impact. C’est ce que ces start-ups incarnent. Challenge+ est plus qu’un programme : c’est une vision partagée d’une Afrique qui innove, qui ose, et exporte ses solutions.”

Cette nouvelle édition du Demo Day témoigne également de l’engagement continu des institutions partenaires à faire du Sénégal un hub régional de l’innovation technologique et entrepreneuriale. Si le financement demeure un enjeu clé, la structuration, le réseau et l’accompagnement sont désormais reconnus comme des leviers déterminants pour une croissance soutenue et durable.

Dr. Aïssatou MBODJI, Délégué général de la DER/FJ, souligne : “Challenge+ Dakar est aussi un engagement institutionnel : celui de créer un écosystème plus inclusif, résilient et compétitif, capable de répondre aux priorités nationales et continentales. Ce programme illustre la vision de la DER/FJ : celle d’un entrepreneuriat structuré, orienté vers l’impact, et prêt à conquérir les marchés régionaux et internationaux. Les projets sélectionnés sont une promesse de transformation, pour les secteurs, pour les territoires, pour notre économie.”

L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine FAGES, a déclaré : “Depuis son lancement, Challenge+ Dakar met en lumière la richesse d’un écosystème en mouvement et la force des idées portées par une nouvelle génération d’entrepreneurs sénégalais. À travers ce programme, la France soutient une dynamique qui conjugue excellence, impact et ouverture. En créant des passerelles, en élargissant les opportunités et en consolidant les bases d’un développement ambitieux et ancré localement, ce Demo Day incarne pleinement cette ambition partagée.”

Plus qu’un événement de clôture, ce Demo Day est une occasion unique pour les acteurs de l’écosystème, investisseurs, institutions, entrepreneurs, de se réunir autour d’un objectif commun : accélérer la croissance des start-ups sénégalaises et renforcer leur impact. Il représente un signal fort : celui d’un Sénégal résolument engagé à affirmer son leadership en matière d’innovation, à accompagner ses talents et à faire émerger des solutions locales capables de répondre aux grands défis contemporains.

Chiffres clés de cette deuxième cohorte à Dakar :