La Banque africaine de développement à travers le Fonds pour l'énergie durable en Afrique soutient le développement de la cuisson électrique dans trois pays africains

Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), géré par la Banque africaine de développement a alloué un don remboursable de quatre millions de dollars américains afin de doter le Kenya, l'Ouganda et la Zambie de moyens pour lutter contre la dépendance au charbon de bois. Le don va permettre de financer le programme Burn Electric Cooking Expansion Program (BEEP) afin de déployer 115 000 cuisinières à induction de la marque Burn ECOA afin d'offrir des solutions de cuisson propre aux ménages à faibles revenus, connectés au réseau électrique mais qui utilisent encore du charbon de bois.

Burn, une entreprise kenyane de cuisinières propres et développeur de technologies carbone présente dans plus de dix pays africains, mettra en oeuvre le programme. Le projet a pour but de rendre plus accessibles et abordables les appareils de cuisson propre en préfinançant les cuisinières à induction et en récupérant les coûts et grâce à la vente de crédits carbone. Ce modèle innovant, qui combine des subventions adossées au carbone et des plans de paiement à la carte, entraîne une réduction appréciable des coûts initiaux pour les utilisateurs finaux.

Capitalisé par le biais d'une entité ad hoc (en anglais Special Purpose Vehicle, SPV), le programme est financé par un prêt senior de cinq millions de dollars américains du Spark+ Africa Fund, une subvention remboursable de quatre millions de dollars du Fonds pour l'énergie durable en Afrique et un apport d'un million de dollars en fonds propres de la société Burn Manufacturing Company. Cette société ad hoc s'associera à BURN pour gérer la vente, la distribution et l'entretien des cuisinières. Les appareils généreront des crédits carbone, détenus par la société ad hoc, et les recettes seront réparties entre les investisseurs.

« Il s'agit de la première opération de financement carbone de ce type de la Banque. Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique joue un rôle essentiel, notamment pour l'atténuation des risques liés au marché du carbone et l'amélioration de la viabilité financière du programme », a déclaré Daniel Schroth, directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.

Le programme s'inscrit dans le droit fil de l'axe thématique du SEFA, en stimulant les investissements du secteur privé dans des appareils électroménagers efficaces et en favorisant le développement de technologies de cuisson propre à plus grande échelle. Il accompagne également l'initiative « Mission 300 » (M300) et le New Deal sur l'énergie pour l'Afrique de la Banque, dont le but est d'assurer un accès universel à l'énergie grâce à des solutions à faible impact en carbone.

« Nous sommes honorés de recevoir cet investissement catalyseur du Fonds pour l'énergie durable en Afrique de la Banque africaine de développement, son tout premier investissement dans des projets carbone axés sur la cuisson électrique. Cette étape importante permettra à l'entreprise Burn de distribuer rapidement ses cuisinières à induction connectées à l'Internet des objets au Kenya, en Ouganda et en Zambie, offrant ainsi aux foyers moins favorisés une alternative zéro émission au charbon de bois et au bois, contrôlée numériquement », a déclaré Peter Scott, fondateur et PDG de la société. « En intégrant une technologie de pointe, un mode de financement carbone et un modèle de paiement à l'utilisation via application mobile, nous démontrons que la cuisson électrique propre peut être abordable et évolutive à l'échelle du continent », a-t-il ajouté.

En plus des avantages qu'il présente sur le plan sanitaire et environnemental, le programme stimulera la création d'emplois et renforcera les chaînes d'approvisionnement locales dans les trois pays cibles, le Kenya, l'Ouganda et la Zambie, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus sain et plus prospère pour leurs communautés.

À propos du Fonds pour l'énergie durable en Afrique

Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA) est un fonds spécial multidonateurs qui offre des financements catalytiques visant à encourager l'investissement du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il propose également une assistance technique et des instruments de financement concessionnel afin d'éliminer les obstacles au marché, de constituer un portefeuille plus solide de projets et d'améliorer le profil de risque-rendement des investissements particuliers. L'objectif primordial du Fonds est de contribuer à l'accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour toutes les populations en Afrique, conformément au New Deal sur l'énergie pour l'Afrique et à la « Mission 300 », lancée par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement.