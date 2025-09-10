L'État de Cross River et Afreximbank signent un Accord d'Accueil pour la Conférence sur l'Investissement AfSNET 2026

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et le Gouvernement de l'État de Cross River ont officiellement signé un Accord d'Accueil pour la 6ème Conférence sur l'Investissement du Réseau des Gouvernements Sous-Souverains Africains 2026, marquant ainsi une étape importante dans la coopération régionale et la promotion des investissements à travers l'Afrique.

L'accord a été signé lors de la session sur l'engagement commercial des Gouvernements Sous-Souverains qui s'est tenue en marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine 2025 (IATF2025) à Alger, en Algérie. Il a été signé par le Président du Conseil d'Administration d'Afreximbank, le Professeur Benedict Oramah, et le Gouverneur Exécutif de l'État de Cross River, S.E. Prince Bassey Edet Otu.

Cet accord officialise le rôle de l'État de Cross River en tant qu'hôte officiel de la Conférence sur l'investissement AfSNET 2026, qui se tiendra à Calabar, dans l'État de Cross River, au Nigeria. Cet événement réunira des Dirigeants Sous-souverains, des Investisseurs, des Partenaires de développement et des Acteurs clés afin d'explorer les opportunités commerciales et d'investissement dans toutes les régions d'Afrique.

Lancé par Afreximbank en 2021 en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf, l’AfSNET sert de plateforme pour renforcer le rôle des Entités Sous-souveraines dans la promotion du commerce et du développement Intra-Africains. La conférence annuelle vise à placer les Gouvernements municipaux et régionaux au centre du commerce Intra-Africain. L'édition 2026 mettra en avant les projets prêts à être investis, facilitera la mise en relation entre les investisseurs et les Gouvernements locaux et favorisera l'intégration régionale.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le Président Oramah a déclaré : « Lorsque Afreximbank a lancé AfSNET en 2021, notre vision était claire : amplifier la voix des Gouvernements Sous-souverains dans l'élaboration de la politique économique, débloquer les opportunités d'investissement et accélérer les échanges commerciaux à travers l'Afrique. Nous sommes fermement convaincus que le développement doit être décentralisé, qu'il doit prendre naissance là où les besoins sont les plus prononcés dans nos villes, provinces, comtés et régions, puis se propager vers l'extérieur pour influencer le progrès national et continental ».

S'exprimant lors du même événement, le Secrétaire Général du Secrétariat de la ZLECAf, S.E. Wamkele Mene, a déclaré : « L'intégration et la transformation de l'Afrique ne se feront pas uniquement par le haut. Elles se construiront à partir de la base, dans les municipalités, les États et les provinces où les politiques deviennent réalité dans la vie des gens. La ZLECAf fournit le cadre, l'IATF fournit le marché, et l'AfSNET est le pont entre le pouvoir local et l'impact continental. Saisissons cette occasion pour autonomiser nos Entités Sous-Souveraines, accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf et construire une Afrique plus connectée, plus inclusive et plus compétitive à l'échelle mondiale ».

Le Gouverneur Exécutif de l'État de Cross River, le Prince Bassey Edet Otu, s'est montré enthousiaste à l'égard de cette opportunité :

« Nous sommes honorés d'accueillir l'AfSNET 2026 et de présenter Cross River comme une porte d'entrée pour les investissements au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Cet événement catalysera la croissance économique, favorisera les partenariats et rehaussera le profil de notre État sur la scène continentale. »

Les préparatifs de l'AfSNET 2026 sont déjà en cours, les deux parties s'étant engagées à organiser un événement de classe mondiale. La conférence comprendra des séances de plénières, des expositions, des réunions B2B et des présentations culturelles, offrant un environnement dynamique propice au dialogue et à la conclusion d'accords.

L'engagement Commercial des Sous-souverains de cette année à Alger marque sa cinquième édition depuis sa création en 2021. Il a réuni des Gouverneurs, des Maires et des Dirigeants de Gouvernements Sous-Souverains de toute l'Afrique et des Caraïbes. Les éditions précédentes de la conférence se sont tenues à Durban, en Afrique du Sud (2021), à Abuja, au Nigeria (2022), au Caire, en Égypte (2023), et à Kisumu, au Kenya ( 2024). Cet événement annuel rassemble des Dirigeants Sous-Souverains de tout le continent afin d'échanger des idées sur la manière de promouvoir le développement dans les régions Africaines.

Parmi les projets qui ont vu le jour grâce à l'initiative AfSNET, on peut citer le financement de parcs industriels et de zones économiques spéciales dans l'État d'Ogun, au Nigeria, le soutien au développement d'un port en eau profonde dans l'État de Cross River, au Nigeria, l'aide à la préparation de grands projets tels que l'initiative Nyanza Light Metals dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, en vue de leur financement, et le soutien à des études de faisabilité et de financement pour la première usine de fabrication continue de médicaments essentiels en Afrique, basée sur la technologie blockchain, à Kisumu, au Kenya.

