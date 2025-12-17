Cette intervention historique renforce les capacités de l'Afrique en matière de soins cardiaques complexes, réduisant ainsi le recours aux voyages médicaux à l'étranger.

Six mois seulement après son ouverture en juin de cette année, le Centre médical africain d'excellence (AMCE) d'Abuja redéfinit les soins médicaux de premier ordre en Afrique de l'Ouest, franchissant deux étapes cliniques inédites. Établissement médical tertiaire de classe mondiale développé par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en partenariat avec le King's College Hospital de Londres, l'AMCE a réalisé avec succès sa première opération à coeur ouvert, un triple pontage coronarien complexe (CABG), et la première radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) de la région pour le traitement du cancer du poumon. Ces réalisations soulignent l'engagement de l'AMCE à fournir des traitements complexes et vitaux en Afrique, réduisant considérablement le besoin critique de voyages médicaux à l'étranger.

S'appuyant sur les récents progrès marquants réalisés par l'hôpital quaternaire en matière de soins ambulatoires et d'hospitalisation, les équipes cliniques de l'AMCE ont rapidement étendu la capacité du Centre à fournir des soins de haute intensité en médecine cardiovasculaire et en oncologie.

Dans le domaine de l'oncologie, l'AMCE a réalisé avec succès la première SBRT d'Afrique de l'Ouest pour le cancer du poumon, une technique de radiochirurgie très avancée qui permet d'atteindre une précision chirurgicale sans incision. Le cas marquant concernait un octogénaire atteint d'une tumeur pulmonaire localisée, qui avait reçu un traitement grâce à une imagerie sophistiquée, un suivi des mouvements en temps réel et une planification de radiothérapie hautement personnalisée.

Dans le domaine des soins cardiovasculaires, l'équipe cardiaque de l'AMCE continue de développer ses capacités en matière d'interventions et de chirurgie. Au cours de ses six premiers mois d'activité, l'hôpital a réalisé avec succès plus de dix interventions cardiaques, notamment des angiographies coronariennes, des implantations de stimulateurs cardiaques permanents et des interventions coronariennes percutanées (ICP). La réussite de son premier pontage aorto-coronarien place désormais l'AMCE parmi les rares centres africains à offrir une prise en charge cardiaque entièrement intégrée, allant du diagnostic avancé et de la cardiologie interventionnelle à la chirurgie à coeur ouvert complexe, le tout au sein d'un même établissement.

Ensemble, ces réalisations reflètent l'engagement de l'AMCE en faveur de soins oncologiques de classe mondiale centrés sur le patient en Afrique de l'Ouest et accélèrent son objectif à long terme qui consiste à inverser le tourisme médical à l'étranger et à éviter la fuite des cerveaux en fournissant l'infrastructure, la technologie et le cadre de formation requis pour soutenir les spécialistes les plus qualifiés du continent.

Brian Deaver, Directeur général de l'AMCE, a commenté : « La réalisation de notre première opération à coeur ouvert et du premier traitement SBRT en Afrique de l'Ouest représente un moment décisif pour l'AMCE et pour les soins de santé sur le continent. Ces jalons reflètent les compétences et le dévouement exceptionnels de nos équipes multidisciplinaires, qui ont travaillé sans relâche pour que les patients puissent bénéficier des soins oncologiques et cardiaques les plus avancés ici même, en Afrique.

Grâce à nos systèmes d'oncologie, nos laboratoires de cathétérisme cardiaque et nos blocs opératoires pleinement opérationnels, nous comblons les lacunes de longue date en matière d'accès à des traitements de haute qualité et permettons aux patients de bénéficier de soins vitaux à proximité de leur domicile. Notre engagement reste inébranlable : investir dans notre personnel, notre technologie et nos infrastructures afin que les Africains n'aient plus besoin de voyager à l'étranger pour bénéficier des meilleurs soins possibles ».

Commentant ces jalons remarquables, Oluranti Doherty, Directrice générale du Développement des Exportations pour Afreximbank, a déclaré : « Le succès de la première opération à coeur ouvert et du premier traitement SBRT en Afrique de l'Ouest réalisés par l'AMCE démontre l'impact transformateur de l'investissement d'Afreximbank dans des infrastructures médicales de classe mondiale.

Ces réalisations montrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous renforçons les capacités locales, réduisons la dépendance du continent vis-à-vis du tourisme médical à l'étranger, conservons l'expertise clinique essentielle et renforçons l'écosystème sanitaire africain dans son ensemble. L'AMCE ouvre une nouvelle ère pour la dignité sanitaire des Africains, et nous sommes fiers de soutenir son leadership continu dans le domaine des soins complexes et innovants ».

L'AMCE prépare également les patients à des interventions plus complexes, notamment des réparations et des remplacements valvulaires. En élargissant ses services cardiovasculaires et spécialisés, l'hôpital renforce son engagement à freiner le tourisme médical en inversant la tendance qui voit les Africains dépenser chaque année entre 6 et 10 milliards de dollars pour se faire soigner à l'étranger, et à endiguer la fuite des cerveaux qui touche depuis longtemps les professionnels de la santé en créant des opportunités de carrière de haute qualité à l'intérieur des frontières africaines.

L'AMCE offre essentiellement des services cardiovasculaires, l'hématologie, l'oncologie complète et les services médicaux généraux. L'établissement a une capacité actuelle de 170 lits avec un plan d'expansion à 500 lits. Le centre abrite le plus grand laboratoire de cellules souches de la région, quinze salles de post-isolement de cellules souches et trois laboratoires de cathétérisme. L'établissement comprend également du matériel d'imagerie spécialisé, y compris un appareil d'imagerie par résonance magnétique de 3 Tesla, un tomodensitomètre à 25 coupes, un appareil de curiethérapie avec source d'iridium, de 4 enceintes de biosécurité et d'appareils de tomodensitométrie à 128 coupes.