La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé un don de 1,1 millions de dollars US en faveur des gouvernements de la Jamaïque et d'Haïti en vue de soutenir leurs efforts de reconstruction à la suite des dégâts causés par l'ouragan Melissa au mois d'octobre.

L'ouragan Melissa, qui a traversé le nord des Caraïbes, a causé des dégâts sans précédent dans un certain nombre de pays de la région, dont Haïti et la Jamaïque, qui sont tous deux des États membres d'Afreximbank. Dans ses lettres de solidarité adressées aux gouvernements respectifs, le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank, affirme que 600 000 dollars US de la donation iront à la Jamaïque et 500 000 dollars à Haïti.

Ce don fait suite à des réunions séparées tenues les 31 octobre et 3 novembre entre le Dr Elombi et S.E. Laurent Saint-Cyr, Président du Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti, et Andrew Holness, Premier Ministre de la Jamaïque. Au cours de ces réunions respectives, le Dr Elombi a présenté ses condoléances et a réaffirmé l'engagement d'Afreximbank à soutenir les deux pays dans leurs efforts de reconstruction.

Le Président Elombi a informé les deux dirigeants qu'Afreximbank collaborerait avec les agences et autorités compétentes pour explorer la possibilité d'élaborer des programmes nationaux visant à soutenir les projets de reconstruction dans les deux pays. C'est à cet effet que le Bureau de la Banque aux Caraïbes a été chargé de collaborer avec ces deux gouvernements afin d'explorer les moyens de fournir un soutien supplémentaire au processus de reconstruction.

Selon les Nations Unies, l'ouragan Melissa, qui a atteint la catégorie 5 en Jamaïque, a touché plus de 1,6 millions de personnes dans le pays.

Dr. Elombi, Président d'Afreximbank a saisi l'urgence de la situation en déclarant : « Nous compatissons avec nos frères et soeurs d'Haïti, de la Jamaïque et d'autres régions dévastées par l'ouragan Melissa. Tout en apportant notre soutien aux efforts de secours immédiats dans la région, nous reconnaissons l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures vitales et aux moyens de subsistance des populations. Nous restons déterminés à soutenir les efforts de reconstruction et de restauration et à renforcer notre résilience collective face aux futurs chocs climatiques ».

La saison des ouragans dans les Caraïbes s'étend de juin à novembre, lorsque la région connaît des systèmes météorologiques accrus, comme les tempêtes tropicales et les ouragans caractérisés par des vents destructeurs, des ondes de tempête et des précipitations excessives. Les chercheurs ont prédit que l'intensité des ouragans continuera de s'accroître en raison du changement climatique et ont reconnu la gravité de l'ouragan Melissa, décrit comme « l'une des tempêtes atlantiques les plus fortes jamais enregistrées », à cause des températures particulièrement élevées dans les Caraïbes cette année.

Afreximbank continuera à travailler avec les gouvernements des Caraïbes, par l'intermédiaire de son Bureau de la CARICOM basé à la Barbade, afin d'explorer des solutions de financement à long terme qui renforceront la résilience, rétabliront les moyens de subsistance et consolideront les infrastructures essentielles pour l'avenir.

En 2024, Afreximbank a décaissé plus de 500 000 de dollars US pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction dans les pays des Caraïbes touchés par l'ouragan Beryl. Cette initiative reflète l'engagement continu de la Banque à aider les nations touchées de manière disproportionnée par les catastrophes liées au climat.