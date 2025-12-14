Afreximbank procède à la pose de la première pierre de son centre commercial emblématique et de son nouveau siège social dans la nouvelle capitale égyptienne

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), première institution financière multilatérale d’Afrique, a franchi aujourd’hui une étape historique avec la cérémonie de pose de la première pierre du Centre commercial africain d’Afreximbank (AATC) de la nouvelle capitale d’Égypte, qui abritera également le nouveau siège mondial de la Banque.

Situé dans le quartier diplomatique de la nouvelle capitale, à environ 45 kilomètres à l’Est du Caire, le Centre commercial africain d’Afreximbank sera implanté dans un environnement moderne et stratégiquement aménagé réunissant des ministères, des ambassades étrangères et des organisations internationales. Il s’agira de la première installation de ce type dans la région de l’Afrique du Nord.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre égyptien, le Dr Mostafa Madbouly, a déclaré : « La création du Centre commercial africain d’Afreximbank (AATC) dans la nouvelle capitale égyptienne reflète le rôle important joué par l’Égypte dans l’intégration économique continentale et la facilitation du commerce. En tant que pays hôte du siège mondial d’Afreximbank, l’Égypte est fière d’approfondir cette collaboration grâce à une infrastructure unique qui servira de plaque tournante pour l’intelligence commerciale, le renforcement des capacités, l’innovation et la connectivité continentale ».

Le Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, le Dr George Elombi, a exprimé sa gratitude au gouvernement égyptien pour son soutien de longue date depuis la création d’Afreximbank en 1993. Il a souligné que l’Égypte accueille le siège mondial de la Banque depuis plus de trois décennies, contribuant de manière significative à la forte croissance d’Afreximbank. Il a ajouté que l’Égypte, représentée par sa Banque centrale, est également le plus grand actionnaire souverain d’Afreximbank.

Le Dr Elombi a déclaré : « Le Centre commercial africain d’Afreximbank ne vise pas simplement à s’adapter à l’expansion de la Banque, mais aussi à remédier au manque d’informations sur le commerce et l’investissement parmi les entreprises africaines ; un défi qui entrave la croissance du commerce et de l’investissement intra-africains depuis près de sept décennies ».

Qualifiant les relations entre Afreximbank et le gouvernement égyptien de « véritablement symbiotique », Dr Elombi a souligné qu’Afreximbank a injecté 41 milliards de dollars US dans l’économie égyptienne, contribuant ainsi à accroître les investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications, la construction et l’industrie manufacturière, tout en renforçant les échanges commerciaux et les investissements entre l’Égypte et l’Afrique.

« Nous avons aidé les entités égyptiennes à tirer parti des opportunités d’investissement croissantes à travers l’Afrique, en les aidant à obtenir et à réaliser des projets dans plusieurs pays », a poursuivi le Président d’Afreximbank.

Le Centre commercial africain d’Afreximbank situé dans la nouvelle capitale (Caire) positionnera l’Égypte comme un centre commercial majeur, des centres de technologie du logement et d’incubation de PME, ainsi qu’une passerelle numérique du commerce africain offrant des informations commerciales, une diligence raisonnable à la clientèle, des paiements et d’autres services numériques.

L’AATC au Caire s’inscrit dans le cadre de la vision globale d’Afreximbank consistant à développer un réseau de centres commerciaux africains dans des pôles commerciaux stratégiques en Afrique et dans les Caraïbes. Ces centres fourniront des informations commerciales, des renseignements sur les marchés, des financements, des possibilités de réseautage et de collaboration, ainsi que des infrastructures de soutien essentielles pour accélérer le commerce, renforcer la coopération économique et stimuler la croissance intra-africaine.

Occupant un site de 48 888 mètres carrés, le complexe ultramoderne d’Afreximbank comprendra deux niveaux souterrains et six étages, pour une superficie totale construite de 156 147 mètres carrés.

Une fois terminé, l’AATC au Caire offrira 57 298 mètres carrés d’espace de bureaux pour accueillir le personnel en pleine expansion d’Afreximbank. Des espaces de bureaux supplémentaires seront mis à la disposition des agences africaines et internationales actives dans le commerce, le financement et l’investissement, ainsi que de certaines missions diplomatiques africaines à l’étranger.

Le complexe abritera un ensemble complet d’installations modernes destinées à soutenir le commerce, notamment un centre d’information commerciale, une bibliothèque et un centre de connaissances de classe mondiale, un centre d’innovation et d’incubation de PME pour soutenir l’entrepreneuriat, un centre d’affaires, un appart-hôtel de 110 chambres, un centre de conférence moderne de 750 places, un centre d’exposition, des magasins et des restaurants, des boutiques, de vastes installations techniques et de soutien, ainsi qu’un parking de 1 200 places.

La conception architecturale intègre trois blocs interconnectés, agencés autour d’une rue intérieure paysagée, créant ainsi le cœur social et spatial du complexe. Des cours intérieures verdoyantes, des allées ombragées et des espaces collaboratifs favoriseront une interaction fluide entre travail, formation et loisirs, reflétant l’engagement d’Afreximbank en faveur de l’innovation, du développement durable et du bien-être de ses collaborateurs.

Conçu pour obtenir la certification LEED Or ou supérieure, le complexe intégrera des systèmes intelligents à haute efficacité énergétique, l’énergie solaire, des technologies d’économie d’eau et une conception bioclimatique avec des espaces extérieurs ombragés et confortables.

Le nouveau siège d’Afreximbank s’impose ainsi comme l’un des projets institutionnels les plus modernes et respectueux de l’environnement d’Afrique.

Afreximbank a désigné Hassan Allam Construction, l’une des principales entreprises égyptiennes d’ingénierie et de construction, comme entrepreneur principal dans le cadre d’un contrat de 249,5 millions de dollars. La conception architecturale et la supervision du projet sont assurées par le cabinet d’ingénierie de renom EHAF Consulting Engineers.

Ce projet générera de nombreux emplois pendant la phase de construction et dans le cadre des opérations courantes. Il stimulera les opportunités pour les entrepreneurs locaux, les fournisseurs, les PME et un large éventail de prestataires de services.

La pose de la première pierre de l’AATC du Caire, dont les travaux devraient être achevés en début 2009, fait suite à l’AATC de la Barbade en mars 2025 et à l’ouverture officielle de l’AATC d’Abuja en avril 2025. Des projets similaires sont en cours de mise en œuvre à Harare et Kampala.

Le réseau des centres commerciaux africains d’Afreximbank comprendra des pôles à Abuja (Nigeria), Harare (Zimbabwe), Kampala (Ouganda), Le Caire (Égypte), Abidjan (Côte d’Ivoire), Yaoundé (Cameroun), Bridgetown (Barbade), Kigali (Rwanda) et Tunis (Tunisie).

Ensemble, ces centres connecteront les acheteurs, les vendeurs, les fournisseurs, les prestataires de services, les entreprises, les gouvernements, les chambres de commerce, les institutions financières, les organisations de développement et la communauté africaine et mondiale du commerce et de l’investissement au sens large.