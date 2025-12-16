Hassan Allam Construction, une filiale de Hassan Allam Holding, a remporté un contrat historique de 250 millions de dollars US pour la construction du Centre commercial africain de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), qui accueillera également son nouveau siège social prévu dans la nouvelle capitale égyptienne.

Parmi les hauts dignitaires qui ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de l'AATC de la nouvelle capitale, figurent Dr Mostafa Madbouly, Premier Ministre de la République arabe d'Égypte, M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Ing. Hassan Allam, PDG de Hassan Allam Holding, Ing. Mohamed El Dahshoury, PDG de Hassan Allam Construction, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque.

Le projet comprend la construction et la finition d'un complexe immobilier qui servira de siège mondial à Afreximbank. Son périmètre couvre le bâtiment principal du siège d'Afreximbank, un hôtel de 110 chambres et six villas résidentielles entièrement équipées. Le complexe abritera un ensemble complet d'autres installations modernes destinées à soutenir le commerce, notamment un centre d'information commerciale, une bibliothèque et un centre de connaissances de classe mondiale, un musée d'entreprise dédié à Afreximbank, un centre d'innovation et d'incubation de PME pour soutenir l'entrepreneuriat, un centre d'affaires, un centre de conférence moderne de 750 places, un centre d'exposition, des magasins et des restaurants, des boutiques, de vastes installations techniques et de soutien, ainsi qu'un parking de 1 200 places.

Outre les travaux de génie civil, le contrat couvre les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), l'aménagement paysager dur et doux, ainsi que la fourniture et l'installation complètes du mobilier, des agencements et des équipements (FF&E). Le complexe est également conçu comme un projet écologique et durable, reflétant l'engagement d'Afreximbank et de Hassan Allam Holding en faveur de constructions modernes, efficaces et respectueux de l'environnement. Ensemble, ces éléments formeront un Centre commercial africain moderne conçu pour faciliter le commerce, le dialogue politique et la collaboration à travers le continent.

Hassan Allam, PDG de Hassan Allam Holding, a déclaré : « Notre collaboration avec Afreximbank reflète une conviction commune dans la puissance des infrastructures pour libérer le potentiel économique de l'Afrique. Depuis plus de neuf décennies, Hassan Allam Holding s'engage à réaliser des projets qui renforcent les communautés, favorisent la croissance et soutiennent le développement à long terme. Nous sommes fiers d'apporter cette expérience à un projet d'une telle importance continentale, un projet qui servira de catalyseur pour la collaboration commerciale et les opportunités à travers l'Afrique ».

Le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a souligné : « Les centres commerciaux africains constituent une solution concrète à un défi unique, à savoir le manque de connaissances sur notre marché africain, qui constitue un obstacle majeur à la promotion du commerce. « L'AATC ne vise pas simplement à s'adapter à l'expansion de la Banque, mais aussi à remédier au manque d'informations sur le commerce et l'investissement dont souffrent les entreprises africaines ; un défi qui entrave la croissance du commerce et de l'investissement intra-africains depuis près de sept décennies. Le projet devrait être achevé dans un délai de 36 mois et créer environ 8 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction et environ 1 000 emplois pendant la phase d'exploitation ».

Cette collaboration va au-delà des accords de financement conventionnels, étant donné qu'elle repose sur une vision commune du développement des infrastructures, de la durabilité et de la transformation économique de l'Afrique. Grâce à des cycles de financement successifs, des garanties structurées et des investissements conjoints dans des projets à fort impact, les deux institutions ont démontré à maintes reprises leur engagement sans faille en faveur de la promotion d'initiatives transformationnelles à travers le continent.

