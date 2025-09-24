Casablanca Finance City Authority renforce son rôle dans le développement des marchés carbone avec la signature de deux accords stratégiques lors de la Climate Week NYC

En marge de la Climate Week NYC, Casablanca Finance City Authority (CFCA) consolide son leadership en matière de finance durable en signant deux accords de coopération majeurs visant à accélérer le développement des marchés volontaires du carbone en Afrique.

Le premier accord, conclu avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar, constitue une étape décisive dans la mise en place de cadres nationaux et régionaux alignés sur les principes de transparence, d'intégrité environnementale et de développement durable. Le second accord, signé avec l'International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) dans le cadre du North America Climate Summit 2025 organisé par l'International Emissions Trading Association (IETA), pose les bases d'une collaboration renforcée pour promouvoir des structures de marché carbone robustes sur le continent.

Construire l'infrastructure africaine des marchés carbone volontaires : CFCA s'allie avec Madagascar

En marge de la Climate Week de New York, Casablanca Finance City Authority (CFCA) et le ministère malgache de l'Environnement et du Développement durable ont signé un protocole d'accord visant à promouvoir conjointement la structuration du marché volontaire du carbone.

Cet accord stratégique jette les bases d'un marché crédible et durable, reposant sur la transparence, l'intégrité environnementale et des cadres réglementaires solides. Il prévoit notamment :

l'accélération du développement de projets carbone à Madagascar, un des principaux puits de carbone au monde, au bénéfice de l'écosystème régional en cours de construction par CFC ;

l'accélération des délais d'émission de LOA (Letters of Accreditation), afin de faciliter la mise sur le marché de crédits carbone ;

un programme de renforcement des capacités incluant des formations aux métiers du développement durable pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur carbone.

« La signature de ce MOU avec CFC s'inscrit dans la vision de Madagascar d'entrer pleinement sur les marchés carbone, à travers une coopération Sud-Sud ambitieuse qui valorise nos solutions naturelles et renforce nos partenariats africains. » explique Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable.

La signature de ce protocole d'accord s'inscrit également dans la dynamique impulsée par la Task Force africaine sur les marchés carbone, annoncée par Madame la Ministre Benali lors de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN) 2025 à Nairobi. Ces initiatives illustrent l'engagement fort de Madagascar en faveur de l'action climatique et confirme le rôle de catalyseur de CFCA pour connecter les pays africains à l'expertise internationale et aux opportunités de financement durable.

À travers ces accords, CFCA réaffirme sa place de centre financier vert de référence en Afrique, orientant les flux d'investissement vers des projets durables et renforçant son engagement en faveur d'une économie compétitive, résiliente et bas-carbone.

ICROA–CFCA : un partenariat vers un marché carbone compétitif et aligné aux standards mondiaux

Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des initiatives menées par CFCA pour positionner Casablanca comme un hub majeur de la finance durable et de la décarbonation en Afrique. Avec l'appui de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), CFCA travaille déjà à la mise en place d'un marché volontaire du carbone réunissant l'ensemble des acteurs la chaîne de valeur – porteurs de projets, institutions financières, certificateurs et entreprises – tout en dotant le continent d'une infrastructure adaptée.

Casablanca conforte son rôle de hub continental de la finance carbone, en apportant des réponses concrètes au déficit de 2 800 milliards de dollars de financement climatique en Afrique. Les priorités de la collaboration portent sur la mise en place d'un cadre de gouvernance adapté au continent, la diffusion des standards de bonnes pratiques d'ICROA, le renforcement des capacités des régulateurs, institutions financières et entreprises, ainsi que la conduite conjointe de travaux de recherche et de plaidoyer pour harmoniser les règles des marchés africains.

Saïd Ibrahimi, CEO de CFCA, a déclaré : « Ce partenariat constitue une étape supplémentaire dans notre engagement de long terme en faveur de la finance durable. Après le lancement en juillet du Green Assets Cluster, qui réunit déjà une communauté d'acteurs engagés dans le développement de projets carbone en Afrique, cette alliance avec ICROA nous permet d'aller plus loin. En conjuguant notre ancrage africain avec l'expertise internationale d'ICROA, nous passons de la structuration à l'exécution en créant les conditions favorables pour intégrer toute la chaîne de valeur, orienter les capitaux vers des projets durables et renforcer la confiance des investisseurs. »

« L'Afrique dispose d'un potentiel unique en matière de crédits carbone, mais la crédibilité des marchés suppose intégrité et harmonisation des cadres de supervision. Avec CFCA, nous avons trouvé un partenaire fiable pour bâtir ensemble les fondations d'un marché africain robuste et aligné sur les standards internationaux. » a ajouté Andrea Abrahams, Directrice générale d'ICROA & IETA VCM.