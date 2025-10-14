AFRACAD remporte l'argent aux EFMD Excellence in Practice Awards

Le Dr Anan Shendy (deuxième à gauche) présente le prix d'argent décerné à l'AFRACAD dans la catégorie « Développement professionnel » lors de la cérémonie des Excellence in Practice (EiP) 2025 de la Fondation européenne pour le développement du management (EFMD).

Le Caire, Égypte — Afreximbank Academy (AFRACAD) a remporté l’argent dans la catégorie Développement professionnel aux Excellence in Practice (EiP) Awards 2025 de la Fondation européenne pour le développement du management (EFMD). Ces prix récompensent les partenariats importants en matière de formation et de développement des cadres, des professionnels, des talents et des organisations.

Présenté à Stockholm, en Suède, au début du mois, le prix récompense le programme concernant le certificat de financement du commerce en Afrique (COTFIA) de l’AFRACAD, une initiative pionnière qui a permis, depuis près d’une décennie, de développer les capacités de financement du commerce et de promouvoir l’excellence professionnelle à travers le continent africain. Ledit programme est mis en œuvre par Afreximbank en partenariat avec FCI et l’école de commerce Onsi Sawiris de l’Université américaine du Caire (AUC).

Le programme COTFIA a été lancé en 2016, initialement connu sous le nom de certificat de financement du commerce international (COFIT), sous la direction du Groupe de travail sur l’affacturage (FWG) d’Afreximbank, présidé par Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations. Développée en partenariat avec FCI, l’Université de Malte et Quarterback, cette initiative vise à renforcer l’expertise de l’Afrique en matière de financement du commerce et d’affacturage, conformément à la vision stratégique de la Banque qui consiste à renforcer l’écosystème commercial africain.

Stephen Tio Kauma, Directeur général des Ressources Humaines pour Afreximbank, a commenté ce prix en ces termes : « Nous sommes profondément reconnaissants pour ce prix qui souligne l’impact continu d’Afreximbank sur le développement professionnel des experts du commerce à travers le continent. Participer à la conférence de l’EFMD était bien plus qu’une occasion de présenter notre dossier ou d’obtenir une reconnaissance. Cela nous a permis de faire connaître la vision, la mission et les mandats stratégiques d’Afreximbank et d’AFRACAD à un public international ».

Dr Anan Shendy, d’AFRACAD (Afreximbank),a représenté la Banque à la conférence, en présentant officiellement l’étude de cas primée intitulée « Transcender les frontières : Un partenariat panafricain pour soutenir les professionnels du commerce ». La présentation a été faite devant un public et un jury prestigieux à la Stockholm School of Economics, en collaboration avec des représentants de l’Université américaine du Caire (AUC) et de la FCI.

En 2021, AFRACAD s’est associée à l’École de commerce Onsi Sawiris de l’AUC, afin de renforcer la rigueur académique du programme et sa pertinence régionale. Depuis lors, AFRACAD s’est vu confier la mission cruciale de gérer et d’améliorer en permanence le COTFIA, institutionnalisant et développant efficacement les efforts de renforcement des capacités de l’Afreximbank.

À ce jour, le programme a permis de former plus de 150 professionnels issus de tout le continent, en les dotant des compétences techniques, réglementaires et pratiques nécessaires pour renforcer le paysage du financement du commerce en Afrique et ouvrir de nouvelles opportunités pour le commerce intra-africain et mondial.

Avec plus de 950 institutions membres répartis dans plus de 90 pays, l’EFMD est le plus grand réseau international au monde dédié au développement du management. Au cours des 18 dernières années, les Excellence in Practice (EiP) Awards sont devenus une référence mondiale en matière d’excellence dans la formation des cadres, mettant en avant les collaborations les plus efficaces entre les organisations et les établissements d’enseignement et positionnant les lauréats parmi les leaders mondiaux de l’innovation dans le domaine de l’apprentissage et du développement.