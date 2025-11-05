L'AAMFI et l'AUDA-NEPAD lancent une Facilité de financement des infrastructures AAMFI d'un montant de 1,5 milliards de dollars US

L'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) – Le Club africain et l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD) ont mis en place un mécanisme de financement des infrastructures d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains afin d'accélérer les projets de développement de l'Union africaine à travers le continent.

Luanda, Angola — L’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) et l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD) ont annoncé conjointement la mise en place d’une Facilité de financement des infrastructures AAMFI pour les projets de développement de l’Union africaine, une initiative majeure visant à accélérer le développement des infrastructures en Afrique.

L’annonce en a été faite lors du Sommet sur le financement des infrastructures de Luanda, qui s’est tenu sous le thème « Réduire le coût du capital : Financement des infrastructures africaines ». Une déclaration d’intention relative à la création de la Facilité a été signée par les représentants de L’AUDA-NEPAD et de l’AAMFI en présence des chefs d’État africains, des dirigeants d’institutions financières multilatérales africaines, de hauts fonctionnaires gouvernementaux ainsi que des membres du secteur privé.

Lors du Sommet, S.E. João Lourenço, Président de la République d’Angola a souligné que :

« L’Afrique doit financer son propre avenir en mobilisant nos ressources collectives pour construire les routes, les réseaux électriques et les réseaux numériques qui connecteront nos marchés, dynamiseront nos industries et autonomiseront nos populations », félicitant l’AUDA NEPAD et l’AAMFI pour le travail que les deux entités ont réalisé dans le cadre de cette initiative.

La première phase de la facilité portera sur cinq (5) projets prioritaires, suivis de six (6) projets supplémentaires, couvrant les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et des TIC. Ces initiatives déployées à l’échelle continentale visent à renforcer la connectivité et à libérer le potentiel économique en Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est, du Centre et du Sud.

Tous les projets sont alignés sur le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, renforçant ainsi la vision commune d’une Afrique intégrée et prospère. La Facilité prévoit un engagement initial pouvant atteindre 1,5 milliards de dollars US pour le financement des projets, dont 100 millions de dollars US destinés au financement de la préparation des projets, après l’achèvement des processus institutionnels et techniques nécessaires.

L’initiative souligne l’engagement renouvelé du continent à combler son déficit de financement des infrastructures par le biais de mécanismes locaux coordonnés.

Conçu comme une plate-forme de coordination continentale, la Facilité comble le fossé entre la préparation des projets et le financement, promeut des cadres d’investissement normalisés et facilite les solutions de financement mixte. Elle sert également de preuve de concept pour la création éventuelle du Fonds de développement de l’Union africaine, renforçant la capacité de l’Afrique à structurer et à diriger son propre financement des infrastructures.

S’exprimant à cette occasion, M. Samaila Zubairu, Président de l’AAMFI et Président-directeur général de l’Africa Finance Corporation, a déclaré :

« Cette initiative cristallise l’ambition collective de l’Afrique de prendre en charge son propre financement du développement. Grâce à cette Facilité, nous élaborons un cadre cohérent pour la réalisation d’infrastructures et démontrons notre capacité à définir, concevoir et financer les projets qui transformeront le paysage économique de l’Afrique ».

Mme Nardos Bekele-Thomas, Directrice générale d’AUDA-NEPAD, a souligné l’alignement de la Facilité sur le programme de transformation à long terme de l’Union africaine :

« La Facilité incarne l’appropriation africaine dans l’action –il s’agit d’un pont pratique vers la mise en œuvre opérationnelle du Fonds de développement de l’Union africaine et d’un témoignage de notre détermination à réaliser l’Agenda 2063 grâce à des solutions d’infrastructure innovantes, collaboratives et durables. »

La création de la Facilité marque une étape importante dans le renforcement de la souveraineté financière et de la capacité institutionnelle de l’Afrique à mobiliser et à gérer les capitaux nationaux et internationaux pour des infrastructures transformatrices. Elle reflète également le rôle central de l’AAMFI dans la consolidation de l’architecture financière de l’Afrique et le leadership de l’AUDA-NEPAD dans le développement axé sur les infrastructures.

Un accord-cadre de coopération entre l’AUDA-NEPAD et l’AAMFI sera officiellement signé en marge de la 39e Session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine, en février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

À propos de l’AAMFI

L’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) est une alliance d’institutions financières multilatérales détenues et contrôlées par des Africains, créée pour promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination entre ses membres dans la promotion des objectifs de développement économique durable et d’intégration de l’Afrique. Ses membres comprennent la Société financière africaine (AFC), la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), le Groupe de la Banque de commerce et de développement (Groupe TDB), la Société africaine de réassurance (Africa Re), l’Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique (ATIDI), Shelter Afrique Development Bank (SHAF DB), la Banque de développement de l’Afrique de l’Est (EADB), le Fonds de développement des exportations en Afrique, le Fonds africain de solidarité et ZEP-RE (PTA Reinsurance Company).

Lancée en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, l’AAMFI a été inaugurée par les chefs d’État africains, en marge de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine le 17 février 2024 à Addis-Abeba (Éthiopie).



